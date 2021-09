Din păcate, scrie CNBC, este de așteptat ca recordul prețurilor la energie să nu se încheie în curând. Analiștii energetici avertizează că agitația pieței va persista, probabil, pe tot parcursul iernii.

Marea Britanie: facturile de energie electrică sunt acum cele mai mari din Europa

Prețul energiei la hub-ul olandez TTF, un punct de referință european, a urcat miercuri la un nivel record de 79 de euro (93,31 dolari) pe megawatt-oră. Contractul a crescut cu peste 250% din ianuarie, potrivit Reuters, în timp ce contractele de referință ale energiei electrice din Franța și Germania s-au dublat.

În Marea Britanie, unde facturile de energie electrică sunt acum cele mai scumpe din Europa, prețurile la energie au crescut pe fondul dependenței mari a țării de gaze și de surse regenerabile de energie electrică.

Prețurile energiei electrice britanice au crescut cu aproape 19%, ajungând miercuri la 475 de lire sterline (656,5 dolari), a informat Reuters. ”De departe, cel mai mare factor îl reprezintă prețul la gaze”, a declarat Glenn Rickson, de la S&P Global Platts Analytics.

Prețurile mai mari ale gazelor au fost un „factor major” în creșterea prețurilor la carbon și cărbune, care au înregistrat maximele, a spus Rickson. El a menționat că există și alți factori, precum generarea eoliană scăzută și indisponibilitatea centralelor nucleare pe întregul continent.

Prețurile carbonului în Europa aproape s-au triplat in acest an. Prețul de referință al carbonului la nivelul UE a urcat la peste 60 de euro pe tonă pentru prima dată în ultimele săptămâni, coborînd joi, ușor, sub acest prag.

Prețurile energiei europene, „foarte dependente” de prețurile la gaze

Rickson a declarat că perspectivele prețurilor energiei europene în această iarnă vor fi „foarte dependente” de prețurile la gaze, adăugând că se așteaptă ca acestea să crească și mai mult în următoarele luni. „Ne așteptăm ca prețurile să fie extrem de volatile, cu fluctuații de la prețuri scăzute, când generarea eoliană este ridicată, la prețuri foarte ridicate, așa cum s-a văzut deja când vântul nu a mai bătut și cererea a fost mare”, sustine expertul.

Cum s-a ajuns ajuns aici

Prețurile gazelor europene au crescut de la începutul lunii aprilie, când, din cauza frigului, gazele europene stocate au scăzut sub media pre-pandemică a ultimilor cinci ani, indicând o potențială criză de aprovizionare. De atunci, Europa s-a străduit să readucă la normal aprovizionarea cu gaze necesară pentru perioada de iarnă. O revenire economică, pe măsură ce țările au atenuat restricțiile Covid-19, a coincis cu o cerere mai mare decât se aștepta, ducând la o penurie de gaze.

Acest deficit „face ca piața să fie mai nervoasă pe măsură ce ne apropiem de iarnă”, a declarat Stefan Konstantinov, analist la ICIS Energy. „Acest lucru este corelat cu concurența mare pentru aprovizionarea cu GNL din Asia și America de Sud, care duce la creșterea prețurilor la gaze”, explică el.

Mișcarea Rusiei, deliberată?

Mai mult decât atât, s-a observat că Rusia a încetinit livrarea de gaze naturale în regiune, sugerînd că aceasta ar putea fi o mișcare deliberată pentru a-și consolida argumentul privind pornirea fluxurilor prin conducta Nord Stream 2. Controversata conductă, care aduce gaze naturale în Europa din Rusia, ocolind Ucraina și Polonia, se așteaptă să fie pe deplin operațională. Și se speră că ar putea rezolva o parte dintre problemele de aprovizionare ale regiunii.

”Opinia noastră este că demararea Nord Stream 2 nu va reduce semnificativ prețurile în această iarnă”, a declarat Murray Douglas, director de cercetare la Wood Mackenzie, citat de CNBC.

Sursa foto: Dreamstime