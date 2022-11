Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 10 noiembrie 2022, următoarele decrete:

Decrete promulgate de Klaus Iohannis

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006 (PL-x 562/14.09.2020);

Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a domnului Adrian Turcu, delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Bistriţa-Năsăud a doamnei Liliana-Maria Tertiş, vicepreședinte al acestei instanţe – pensionare, la data de 15 noiembrie 2022, a transmis Administrația Prezidențială.

Se schimbă Legea Monumentelor

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public care prevede amplasarea de plăci comemorative dedicate unor mari personalităţi sau evenimente în locuri legate de acestea, inclusiv pe imobile nou construite, care vor afişa un cod QR care, odată scanat, va redirecţiona utilizatorul către o pagină de Internet administrată de Ministerul Culturii, de unde va afla mai multe informaţii despre personalitatea sau evenimentul respectiv.

Potrivit legii promulgate de președinte, „cheltuielile necesare amplasării plăcilor comemorative şi funcţionării site-ului web se suportă din bugetul Ministerului Culturii, al unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana care a propus amplasarea, după caz.

Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor în construcții, precum şi cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, sau, după caz, de comisiile zonale pentru monumentele de for public.

Obligaţiile de administrare şi conservare a lucrărilor de artă plastică, artă monumentală de for public revin proprietarilor sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale”, se arată în actul normativ.

Ce prevede noua lege promulgată de Klaus Iohannis?

De asemenea, noua lege mai prevede că monumentele de for public având caracter decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie instituită conform legii, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale sunt:

a) bunuri imobile;

b) lucrări de artă plastică;

c) artă monumentală;

d) construcţii sau amenajări neutilitare.

Fac parte din categoria lucrărilor de artă plastică, artă monumentală de for public, în condiţiile prezentei legi, şi următoarele categorii de lucrări aflate în spaţii publice pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale:

a) lucrări comemorative situate pe monumente istorice de grupa A şi B sau în zona de protecţie a acestor clădiri, conform prevederilor art.8 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) fântâni decorative, artistice;

c) mobilier urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ;

d) sculpturi monumentale rezultate în urma organizării de tabere de creaţie plastică, reamplasate în spaţii publice situate în zona de protecţie a monumentelor istorice de grupa A şi B, conform prevederilor art.8 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Plăcile sau lucrările comemorative situate în alte zone decât cele prevăzute la alin. (3) lit. a) sunt de următoarele tipuri:

a) plăci comemorative dedicate unor personalităţi istorice, culturale, ştiinţifice, sportive sau din alte domenii;

b) plăci comemorative dedicate unor momente, evenimente istorice, clădiri demolate.