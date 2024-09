Premierul Marcel Ciolacu a declarat că proiectul de lege referitor la creșterea soldei de grad se află în ultima etapă de pregătire și ar putea fi înaintat Parlamentului în cursul săptămânii viitoare.

„În acest moment, am format un grup de lucru atât la MAI, cât și la MApN, pentru că această problemă vizează toate categoriile. Sunt convins că vom găsi cea mai bună soluție, a declarat Ciolacu, întrebat despre stadiul proiectului”, a declarat el la Realitatea TV.

În ceea ce privește termenul de aprobare, șeful Executivului a exprimat speranța că va putea anunța rezultatele până la finalul săptămânii, astfel încât proiectul să fie înaintat Parlamentului în cel mai scurt timp posibil.

„Ultima oară așa am discutat. Solda de grad pentru cei activi a fost mărită, iar să știți că foarte multe persoane au accesat din nou această meserie nobilă, pentru că exista un dezechilibru.

Pentru cei activi, noi am venit cu o creștere de 5%. În cazul celor pensionați, am aplicat indicele de inflație de 13,8%. Normal că tentația era mai mare să ieși la pensie, însă a fost o situație excepțională, pentru că inflația, între timp, a ajuns sub 5% și va continua să scadă.

Așadar, aceasta a fost soluția pentru acești doi ani, deși există și persoane nemulțumite. Totuși, fondul legii pensiilor, care prevede recalcularea, este unul corect. S-au îndreptat inechități acumulate în 30 de ani. Linia roșie impusă de mine și de actuala coaliție a fost ca nimeni să nu piardă din salariu. Când faci o reformă, îți asumi atât aspectele bune, cât și cele mai puțin plăcute. În primul rând, îți asumi să faci ceva echitabil”, a spus acesta.