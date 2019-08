Odată cu dramele Alexandrei Măceșanu și ale Luizei Melencu ies la iveală mai multe povești cu final horror. Toate întâmplate în Caracal, care parcă a devenit orașul ororilor.

Este vorba despre violuri și violențe la care au fost supuse tinerele cu complicitatea poliției, dar și a magistraților. Totul se întâmplă încă din 2012.

Traficul de minori a fost cercetat de același polițist Alexe și mușamalizat după cinci ani, în justiție.

16 minore au fost violate și bătute în tot acest timp. Dintre membrii rețelei din 2012, doar doi ei au fost condamnați cu executare în 2017. Capul rețelei a primit o sentință de 10 ani, dar a murit în închisoare.

Secretul s-a așternut până când Alexandra a sunat la 112. La auzul vocii ei, vechile traume s-au redeschis și victimele care nu se vor resemna niciodată au prins curaj. ”Bună seara și scuzați-mi ora… Mă numesc Oana* și sunt una dintre cele 30 de fete racolate din Caracal în anul 2012. În anul 2012, când eu am fost racolată și am ajuns în clanul/dosarul BOGDAN DANIEL MARINEL zis “COCOȘ” aveam 16 ani, eram minoră și am fost ținută aproximativ o lună jumate, nu mai țin minte exact timpul. Cert este că am fost obligată, bătută, șantajată cu filmulețe video și forțată de a întreține relații sexuale cu anumiți bărbați atât tineri, cât și bătrâni… Țin să menționez că sunt din comuna Dioști, exact din localitatea de unde este Luiza, fata dată dispărută în urmă cu 4 luni, și Izabela, fata care este amenințată cu moartea de fostul iubit…”, mărturisește tânăra, conform libertatea.ro.

Unul dintre inculpații din dosar au cerut recomandare de la preotul din Dioști pentru a scăpa de pușcărie. Și a primit-o de la Parohul Stancu Mircea Ionel care a spus că Lăutaru Marinel nu a creat probleme în comunitate, înțelegându-se cu enoriașii din această parohie. Acesta i-a oferit monstrului judecat pentru trafic de minore un aviz moral.

Dar nu doar mafioții și complicii lor le abuzau pe fete, ci și consătenii sau rudele. Într-un caz complet separat de rețeaua de trafic sexual, o fată de 16 ani a spus poliției că a fost violată de un cunoscut. ”Eu aveam mănușile în mâini, căciula în cap, gluga și ea în cap, geaca pe mine, cizma în picior, doar un crac de blug și o cizmă erau date jos forțat”. Alertați de un vecin, polițiștii au ajuns la fața locului, în timp ce minora era agresată, după care oamenii legii i-ar fi spus fetei, în sediile secțiilor de poliție Dioști și Coșoveni: “Da ce, ție nu ți-a plăcut?! Hai, lasă că am văzut noi pe geam că îți plăcea și ție. Știm noi cum sunteți voi astea tinere!”.

Așa se explică faptul că violențele sexuale au continuat și după ce rețeaua a fost trimisă în judecată, în 2012. A

Potrivit surselor judiciare, în unul dintre cele patru telefoane ale lui Gheorghe Dincă a fost găsit numărul unui polițist din Caracal, în condițiile în care victima Oana își amintește că doi polițiști protejau vechea rețea a abuzatorilor și erau clienți fideli. Când au întreținut relații sexuale cu ea într-o garsonieră, cei doi ofițeri erau în civil. Când s-au culcat însă cu altă adolescentă traficată, ei veniseră chiar în uniformă, spune Oana, conform sursei citate.

Te-ar putea interesa și: