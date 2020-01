Cine este, de fapt, Elena Giorgiana Hossu

Giorgiana Hossu a absolvit Facultatea de Drept a Universității București în anul 1995. După ce a terminat facultatea, aceasta a lucrat până în 1998 ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Din 1998 până în 2004 aceasta a lucrat ca procuror în cadrul Parchetului General iar în 2004 a primit postul de procuror în cadrul DIICOT.

A mai ocupat funcția de procuror-șef al Biroului de combatere a macrocriminalității economico-financiare în cadrul DIICOT în perioada 2007-2012 și funcția de procuror-șef al Servicului de combatere a macrocriminalității economico-financiare tot în cadrul DIICOT.

Giorgiana Hosu are peste 20 de ani vechime, ea activând ca adjunct al DIICOT și în perioada 2013-2015.

Hosu a candidat fără succes în 2015 la funcţia de procuror şef al DIICOT, pierzând competiţia în favoarea lui Daniel Horodniceanu.

În mai 2016, Giorgiana Hosu a depus o cerere la CSM prin care a solicitat încetarea activităţii la DIICOT, ea revenind la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Motivul pentru care Giorgiana Hosu a plecat în 2016 de la DIICOT a fost faptul că ministrul Justiţiei de atunci, Raluca Prună, nu a mai propus-o pentru un nou mandat în structura de conducere a Direcţiei.

S-a ocupat de mai multe dosare importante

Printre dosarele pe care le-a instrumentat se numără și

cel al omului de afaceri israelian Sorin Beraru, care a fost anchetat pentru fraudarea cu peste 3,5 milioane de dolari a societăţii CICO. După ce a încercat să o mituiască pe Giorgiana Hosu cu jumătate de milion de euro pentru a renunţa la anchetă, Sorin Beraru a fost condamnat la şapte ani de închisoare.

Alte dosare instrumentate de procuror sunt: cel al omului de afaceri Hassan Awdi, condamnat la opt ani închisoare în dosarul falimentării CFR Mesagerie, cel al lui Omar Hayssam, care a primit 24 de ani şi patru luni închisoare în dosarul „Manhattan”.

S-a ocupat și de cazul Caracal

Elena Giorgiana Hossu ocupa funcția de procuror şef interimar al DIICOT în vara anului trecut când a început cazul Caracal.

Anul trecut, Gheorghe Dincă a răpit-o și sechestrat-o pe Alexandra Măceșanu, fata care a putut să sune la 112 dar care nu a primit ajutor. Ulterior, s-a aflat că Gheorghe Dincă a răpit-o și pe Luiza Melencu, fata care dispăruse în aprilie 2019.

De-a lungul anchetei, Dincă și-a tot schimbat declarațiile despre situația celor două fete. Acesta le-a spus anchetatorilor că le-ar fi omorât pe cele două și le-ar fi ars într-un butoi din curtea casei.

La finalul anului trecut a mai fost arestat încă un suspect, bărbatul numit Ștefan Risipițeanu. Acesta a fost trădat chiar de către Gheorghe Dincă care a mărturisit că Fane, așa cum îi spune cunoscuții, a agresat-o sexual pe Luiza Melencu.

Atât familia Luizei cât și cea a Alexandrei nu crede că fetele sunt moarte ci consideră că sunt victime ale traficului de persoane.

Ce avere are Elena Giorgiana Hossu

Potrivit declarației sale de avere, Hossu are un credit în valoare de 45.000 lei, scadent la finalul anului 2020.

Are un venit anual de 120.844 lei din partea PICCJ și 98.854 lei din partea DIICOT.

Soțul acesteia lucrează la Centrul pentru despăgubiri și are un salariu anual de 89.622 lei. În plus, mai primește și o pensie de la MAI în valoare de 124.800 lei pe an.

