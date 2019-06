Andra a relatat un episod mai puțin știut din căsnicia ei cu Măruță. Ea a dezvăluit, în cadrul primei sesiuni video de întrebări și răspunsuri făcută pe site-ul ei , un amănunt mai puțin știut și pe care l-a ținut ascuns mulți ani.

Vedeta s-a hotărât să facă totul public după ce fanii vedetei i-au cerut să le spună un lucru neştiut, ceva inedit despre ea.

Artista a destăinuit cum a decurs primul și singurul moment în care a întrecut măsura cu alcoolul. Ea a povestit cum s-a . amețit în timpul unei vizite la socrii săi și cum le-a împărtășit acestora amănunte pe care le știau doar ea și Cătălin Măruță.

“Eram la Târgu-Jiu, la socrii mei şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine. Pe când eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit”, a povestit talentata cântăreață pe canalul ei de YouTube.

Citește și: