Ramona de la Clejani s-a despărțit de iubitul său, acordeonistul Ady Paris. Ruptura dintre ei s-ar fi produs în momentul în care fiica lui Ioniță de la Clejani a aflat că Ady Paris încă vorbește cu fosta sa iubită.

Ady Paris se declară nevinovat

Acordeonistul a spus că Ramona de la Clejani îi dorește răul și că există persoane invidioase pe relația lor, mai exact din cauza succesului ei. De asemenea, acesta a negat că și-ar fi căutat fosta iubită, deoarece aceasta se află într-o relație.

”Eu nu știu de niciun mesaj, am aflat și eu ieri. Fata cu care am fost eu, din câte știu eu, din auzite, ca avem prieteni comuni, fata este într-o relație. Eu așa știu. Sută la sută sunt invidioși oamenii, nu le convine să mă vadă cu Ramona, că și ea, la rândul ei, are foarte mulți pretendenți, probabil asta a fost ideea”, a declarat acesta pentru Spynews.ro.

Cei doi au rămas în relații bune

Ady Paris a mai spus că el și Ramona de la Clejani nu și-au făcut nimic unul altuia și că s-au despărțit într-un mod cât se poate de civilizat. De asemenea, a negat în continuare existența unor mesaje între el și fosta parteneră.

”Eu nu am făcut nimic, eu nu mă simt pătat cu absolut nimic, mie Ramona nu mi-a făcut nimic, m-am înțeles cu ea, despărțiți suntem, pentru că nu i-a venit bine, dacă e adevărat ce se aude, mesaje sau ce a venit, dar nu am avut o ceartă mai rea sau să ne vorbim urât”, a spus Ady Paris

După ce a aflat că Ady Paris încă ține legătura cu fosta sa iubită, Ramona de la Clejani a spus că nu poate sta în calea fericirii nimănui și că acordeonistul este liber să facă ceea ce își dorește.

”O respect și orice se va întâmpla de acum încolo, o să o respect. Acum Dumnezeu știe dacă vor mai fi împreună, viața merge înainte și cu bune, și cu rele. Are o carieră foarte bună, are de cântat foarte mult, și eu la fel. Eu am rămas puțin șocat cu aceste mesaje”, a mai declarat fostul iubit al Ramonei de la Clejani.