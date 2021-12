Cât de relevant o să fie că ne-am aflat printre cei mai performanți actori din Uniunea Europeană în anul pandemiei și în primele luni din 2021 dacă la sfârșit pierdem „războiul”?

„Top 300 Companii din România” este un produs care analizează cei mai mari jucători de pe piață, însă cu acest prilej ar trebui să ne amintim și de micile afaceri de cartier care nu au mai rezistat anului 2020, de restaurantele care au dat faliment sau de sutele de mii de oameni care au avut de suferit din cauza ratei șomajului.

Aceste 300 de companii au avut puterea și managementul de a putea face față pandemiei, în timp ce micile afaceri s-au luptat cu Goliath, iar unele au supraviețuit, iar altele nu. Avem companii noi în topul nostru, avem companii care și-au dublat cifra de afaceri, care au înregistrat la capitolul profituri creșteri de peste 1000% și unele care au angajat sute de oameni în pandemie.

Toate aceste date o să le punem în contrast cu cele din 2019 pentru a vedea dacă vârful economiei românești a câștigat sau nu de pe urma pandemiei, ca imagine generală. Marii învingători au fost actorii din retail și transporturi, în timp ce cele mai mari probleme le-au înregistrat jucătorii din energie.

Pentru a înțelege imaginea de ansamblu, am păstrat aceeași regulă ca anul trecut: dintr-o listă de aproximativ 500 de firme, cele mai mari din România, am aplicat un sistem de calcul. În urma lui, am obținut punctaje pentru fiecare companie în câte 5 categorii: cifra de afaceri, evoluția cifrei de afaceri, profit, profitabilitate și numărul de angajați

În 2019, cele 300 de companii pe care le-am avut în top au avut cumulat venituri de 620 miliarde de lei. Anul acesta, vârful economiei românești a înregistrat o cifră de afaceri de 590 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 5%. Cele 300 de companii aveau un număr mediu de angajați de peste 630.000 oameni, în scădere față de cei 680.000 din 2019. Restul datelor vi le lăsăm la dispoziție pentru a le descoperi din Capital Top 300 Companii pe care îl găsiți la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro.

Cele mai profitabile afaceri din domenii cheie ale economiei din România vor fi premiate în cadrul emisiunii Capital Top 300 Companii ce va fi transmisă în data de 15 decembrie, ora 20.30, pe canalul de youtube EVZ Capital și pe pagina de facebook Capital România.

În cadrul emisiunii Capital Top 300 Companii vom prezenta companiile care au obținut cel mai mare punctaj în funcțiile de domeniile în care activează: agricultură și industrie alimentară, bănci și asigurări, logistică și transporturi, energie, auto, retail, contrucții și imobiliare, IT și telecomunicații, industria grea și industria farmaceutică. Pe lângă acestea, vor fi enumerate și câteva companii care au atras atenția prin strategiile pe care le-au implementat.

Descoperă care sunt toate cele 300 companii de succes din România în ediția specială a revistei Capital Top 300 Companii. Revista se găsește la punctele de difuzare a presei sau poate fi comandată online pe https://agoramag.ro/reviste/Capital-Top-300-companii-2021

