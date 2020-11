Cum am realizat Top 300 Companii din România. Elementele pe care le-a luat în calcul redacția Capital

După ani de zile de topuri, ceea ce ne face să ne întoarcem la această publicație este pasiunea – pasiunea pentru a descifra economia României și de a înțelege care sunt companiile care operează ca o locomotivă pentru ea. Din acest motiv, an de an, plecăm de la ideea că prin atenție, o metodologie bine definită și criterii exacte, putem să reușim să ne dăm seama care sunt cele mai mari companii de la noi din țară. Astfel, dintr-o listă de peste 700 de firme care activează pe piața locală am reușit să selectăm 300 care sunt cu adevărat de TOP.