Sâmbătă dimineață, forțele de ordine, inclusiv trupele speciale, au efectuat percheziții în trei locații din Brașov, toate având legătură cu Bogdan Peșchir, un antreprenor cunoscut pe TikTok sub numele „bogpr”, despre care se afirmă că ar fi finanțat cu un milion de euro campania lui Călin Georgescu.

Anchetatorii au descins la domiciliul legal al lui Bogdan Peșchir, la adresa unde locuiește efectiv și la sediul firmei pe care acesta o administrează. Operațiunile sunt coordonate de procurorii Parchetului General împreună cu polițiști din Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.

Investigațiile se concentrează pe acuzații de coruperea alegătorilor, spălarea banilor și falsul informatic, fiind vizată și utilizarea unor simboluri interzise prin legislația românească.

Documentele declasificate de CSAT indică faptul că Bogdan Peșchir a oferit sprijin financiar ilegal în valoare de un milion de euro campaniei lui Călin Georgescu.

Conform datelor prezentate de CSAT, contul „bogpr” administrat de Peșchir a efectuat donații semnificative în perioada campaniei, inclusiv după încheierea acesteia. TikTok a confirmat aceste informații, precizând că utilizatorul „bogpr” a transferat 381.000 de dolari între 24 octombrie și 24 noiembrie 2024 către creatori de conținut implicați în promovarea candidatului.

În documentele declasificate se menționează că stilul de viață afișat de Bogdan Peșchir nu corespunde veniturilor raportate de compania sa, DIGITAL ON RAMP SOLUTIONS SRL, fondată în 2021.

În urma valului de acuzații, Bogdan Peșchir s-a apărat și a oferit mai multe informații. El a subliniat că insinuările apărute în ultima vreme sunt false și reprezintă dezinformare.

„Un comentariu legat de documentul desecretizat și linșajul mediatic.

În document se menționează că în perioada 24.10 – 24.11.2024 s-au făcut “plăți” de 381.000$ către conturi implicate în promovarea lui Călin Georgescu. Deși anumite donații s-au făcut și spre conturi ce îl susțineau pe Călin Georgescu, ce nu se menționează în document este că o parte consistentă din suma donată s-a dus spre cazuri sociale (copii bolnavi), spre conturi care nu promovau conținut politic și chiar și conturi care susțineau alți candidați sau conturi care au postat în mod negativ despre C.G.

Donațiile ce totalizează aproximativ 1m$ pe TikTok au început în urmă cu un an și jumătate, iar acel cont a devenit ca un “brand”, fiind cel mai mare nivel de donator din România (nivel 50). Majoritatea donațiilor realizate de pe acel cont au avut loc cu mult înainte de începerea campaniei electorale din România.

În concluzie, insinuarea că am “finanțat campania” dlui Călin Georgescu o consider falsă/dezinformare. Precum am menționat în alt mesaj, nu am discutat niciodată cu Călin Georgescu și nu am avut vreun interes ascuns în susținerea dânsului. Susținerea mea s-a făcut prin postări, comentarii și re-postări pe contul de socializare, în mod complet voluntar”, a explicat Bogdan Peșchir.