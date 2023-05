DeSantis va deveni imediat cel mai important rival al lui Donald Trump în cursa pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidenţiale.

Musk a distribuit postarea de pe Twitter a unui reporter al Fox News care a spus că anunţul va fi făcut miercuri, în timpul unui interviu pe această reţea de socializare.

BREAKING: @FoxNews confirms Florida Governor @RonDeSantis will announce his 2024 Presidential run tomorrow night, 6pm ET in a Twitter Spaces interview with @elonmusk.

— Bill Melugin (@BillMelugin_) May 23, 2023