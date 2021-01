Departamentul Justiției a anunțat joi că nu exclude eventualitatea punerii sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru presupusul său rol în incitarea mulțimii pornite în marș spre Capitoliu, care, cu o zi în urmă, a depășit numărul forțelor de ordine și a intrat în clădire, transmite New York Times.

„Suntem în căutarea tuturor persoanelor implicate, nu doar a celor care au intrat în clădire”, le-a declarat reporterilor, Michael Sherwin, procuror (interimar, n. red.) al Districtului Columbia din Washington.

Procuror: Aceste persoane vor fi puse sub acuzare

Sherwin a fost rugat să spună dacă printre asemenea persoane s-ar număra și Trump, care i-a încurajat pe susținători în timpul unui miting din apropierea Casei Albe, afirmând că ei niciodată “nu ne vor lua țara pentru că sunt slabi”. Încurajați de afirmațiile nefondate ale lui Donald Trump despre neregulile din timpul alegerilor, protestatarii s-au adunat pentru a demonstra împotriva demersurilor Congresului de a valida victoria din Colegiul Electoral a lui Joseph R. Biden, urmând ca, după mitingul prezidențial, ei să se îndrepte spre Capitoliu.

Sherwin a spus că își susține afirmațiile. “Căutăm toate persoanele implicate”, a spus el. “Dacă probele dovedesc un delict, aceste persoane vor fi puse sub acuzare”.

Donald Trump criticat din toate direcțiile

Declarațiile sale au constituit o fermă confirmare a statului de drept în fața președintelui, un președinte care conta pe Departamentul Justiției pentru a-și pune în aplicare propriul program. Acestea survin tocmai când și alți oficiali ai lui Trump și multe alte persoane i-au criticat acțiunile. Foști oficiali ai guvernului, printre care secretarul apărării, Jim Mattis și procurorul general Willian P. Barr, pe vremuri unii dintre cei mai vajnici apărători ai președintelui, l-au găsit vinovat pentru violențele de miercuri. Alți oficiali au demisionat, iar până și unii congresmenii republicani au spus că Trump a mers prea departe.

În general, Departamentul Justiției consideră că președinții în funcție nu pot fi puși sub acuzare, dar, pentru Trump, această protecție este valabilă doar încă 12 zile.

Biden l-a condamnat ferm pe Trump

Joi, Biden, care a spus că nu are de gând să pună sub anchetă și sub acuzare Administrația Trump, l-a condamnat fără echivoc pe Trump pentru că “încearcă să se folosească de mulțime ca să reducă la tăcere glasurile a circa 160 milioane de americani” care au votat în cadrul alegerilor prezidențiale.

El a spus că Donald Trump i-a tratat pe Barr și Departamentul Justiției ca și când el ar fi fost avocatul său personal, iar departamentul, firma sa de avocatură, adăugând că judecătorul Merrick B. Garland, persoana desemnată de el pentru funcția de procuror general, va trebui să reinstaureze statul de drept.

“În acest demers, nici un alt loc nu este mai important pentru noi decât Departamentul Justiției, un departament care a fost atât de politizat“, a spus Biden. “Trebuie să redăm onoarea, integritatea și independența Departamentului Justiției, care au avut atât de mult de suferit în această țară”.

Zeci de dosare în urma incidentelor de la Capitoliu

În total, procurorii au deschis 40 de dosare la Curtea Superioară pe baza unor acuzații care cuprind acces ilegal, loviri și atac cu arme de foc, iar ei se pregătesc să înscrie plângeri în vederea altor 15 dosare penale federale, toate legate de incidentele de la Capitoliu, respectiv, intrare neautorizată, posesie ilegală de arme de foc și furt de bunuri din domeniul public.

Poliția orașului a anunțat și ea arestarea a circa 70 de persoane sub acuzații care includ intrare ilegală, posesie ilegală de arme de foc și atac.

Sherwin a spus că nu exclude nici punerea sub anchetă a lui Donald Trump și a apropiaților săi pentru rolul avut în aceste revolte, după cum nu exclude nici anchetarea oricărei persoane care a sprijinit, a facilitat sau a jucat vreun rol în aceste incidente. “Toate opțiunile ne stau în față”, a spus el. “Vom examina fiecare persoană implicată și toate acuzațiile cu caracter penal”.

Donald Trump a pus în discuție și autograțierea

Se spune că, în ultimele săptămâni, Trump a pus în discuție și autograțierea – o procedură fără precedent și încă neîncercată a exercitării puterii prezidențiale, dar nu se știe dacă asta îl va proteja în cele din urmă.

Miercuri, fiul cel mare al lui Trump, Donald Trump, jr., a declarat și el în fața mulțimii că republicanii din Congres trebuie să sprijine eforturile lui Trump de a schimba rezultatul alegerilor: “Venim după voi”, le-a spus el congresmenilor care au refuzat. Iar Rudolph W. Giuliani, avocatul personal al lui Trump, a declarat că, pentru a câștiga alegerile, suporterii săi vor trebui să se angajeze într-un “proces prin luptă” împotriva democraților.

Vicepreședintele s-ar fi opus demiterii lui Trump

Joi, președinta Camerei Reprezentanților, deputata de California Nancy Pelosi, și Chuck Schumer, senator din New York și lider al democraților din Senat, i-au cerut vicepeședintelui Mike Pence să invoce Amendamentul 25 și să-l demită imediat pe Trump pentru incitare.

Amendamentul le-ar permite lui Pence și unei majorități a cabinetului său să-i retragă lui Donald Trump atribuțiile de președinte, dar se spune că Pence s-a opus acestui demers.

În cazul în care Pence nu va acționa, dna Pelosi și democrații erau pregătiți să invoce pentru a doua oară demiterea președintelui.