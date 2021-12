Denise Rifai a rămas mască

Invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, Dumitru Dragomir a fost întrebat câte blaturi a făcut în cariera sa, răspunsul lui luând-o prin surprindere pe jurnalistă. Acesta a spus că nu a făcut blaturi, în schimb a executat ordinele unei persoane despre care nu vrea să vorbească.

”Nu am facut niciunul eu. Daca cineva spune ca am facut eu ceva, eu fac ce vreti. Cand eram presedinte la Victoria ma chema Postelnicu si imi spunea ca de Steaua si Dinamo nu ne atingem, ca sa nu accidentam jucatori. Am mai facut doua in care am primit ordin sa nu batem, dar nu mai spun nume de la cine, la Cluj. Nu mai spun cine era implicat, ca era un om pe care l-am apreciat, fiul lui a avut o pozitie foarte importanta, sincer mi-e si frica sa mai zic. Am facut meci egal ca sa scape Clujul de retrogradare, ca noi oricum eram in cupa UEFA.”, a declarat acesta.

Denise Rifai a continuat prin a-l întreba dacă a fost șeful colaboratorilor securității din fotbal, întrebare la care Dumitru Dragomir a răspuns că această informație este ”o tâmpenie”.

”Este o tampenie. Am fost comandantul clubului Victoria, m-au facut din civil direct comandant, pentru ca aveam rezultate, eram tanar, destept si frumos. Promovasem cu Brasov in prima liga, eram pe paginile ziarelor ca si acum. Nu am avut nicio pila. Eu am fost comandant din nastere, asa ca nu a fost o prooblema. Sunt colaboratori si in presa, si in fotbal, este normal sa fie asa. Nu-i cunosc, dar pe o parte din ei ii banuiesc.”, a fost răspunsul lui ”Mitică” Dragomir.

”Am fost capitalist pe vremea comuniștilor și sunt comunist acum”

În cadrul aceleiași emisiuni, Dumitru Dragomir a fost întrebat câți bani a strâns pe vremea comuniștilor și după. Acesta a declarat că în perioada comunismului a strâns enorm, dar că și acum câștigă bine.

”Eu am fost capitalist pe timpul comunistilor si sunt comunist acum. Am castigat enorm pe atunci, castig bine si acum. Daca aveam posibilitatea sa aduc niste playere, le aduceam. Am avut tupeu, am fost operat de mic de tupeu, de asta il am si acum, dar daca m-as intoarce cu mintea de acum nu as mai risca atat. SI la Revolutie mi-au furat tot. Cum au venit, asa s-au dus. Am strans doar ce am muncit cinstit, tot ce am facut prin altfel de metode s-a dus, n-a tinut.”, spune acesta.

Denise Rifai l-a mai întrebat până unde merge atunci când vrea să obțină ceva, Dumitru Dragomir a povestit despre meciul cu Scornicești, atunci când echipa a câștigat cu 18-0 în fața echipei adverse. Atunci, spune Dumitru Dragomir, a riscat foarte mult, însă acum nu ar mai face acest lucru.

”Eu nu eram angajat la Scornicesti, cand a castigat cu 18-0, dar a fost ideea mea ce s-a intamplat acolo. Nu stiam ce se intampla la celalalt meci, asa ca am pus masini din 30 in 30 de km. SI militienii isi spuneau scorul si unul dintre ei a spus ca este „două zero” si celalalt a inteles că nouă la zero, ca cine vorbeste cu „două zero”? SI asa ca au tot dat goluri cei de la Scornicesti, sa se asigure ca nu sunt intrecuti la golaveraj. Cand esti tanar nu ai multa minte si risti, dar acum n-as mai risca si nici nu i-as lasa pe copii si nepoti sa riste.”, mai spune acesta.

”Am avut această nebunie în cap”

Denise Rifai a l-a întrebat dacă s-a gândit vreodată să se sinucidă, în afară de perioada în care a fost arestat. Dumitru Dragomir a spus sincer că da, după ce fiul lui a murit. Cu toate acestea, a trecut peste pentru familia sa.

”După moartea fiului meu, am avut și aceasta nebunie în cap, dar mi-a trecut pentru că am o familie despre care nu pot să vorbesc decât la superlativ. Copiii mei au fost copii cuminți, întrebați pe țoață lumea, soția mea a fost o sfânta.

Eu am fost mai puțin sfanț. Așa este bărbatul, el trebuie să aducă și nevasta să aibă grija de educația copiilor, de bărbat, de casa. Am avut o educație țărănească. Am supărat-o de multe ori pe nevasta-mea. Eu nu sunt mulțumit nici de mine, eu sunt mulțumit numai de nevasta, restul de nimic,” a fost raspunsul lui Mitica Dragomir.