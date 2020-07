Denise Rifai face o analiză succintă a ceea ce nea așteaptă la alegerile pentru locale, explicând cu argumente ce jocuri fac liderii politici din această perspectivă.

„Ei si daca tot stim ca pe 27 septembrie vom merge la vot sa ne alegem primarii, vreau sa Analizam putin, impreuna, Paradoxul care Va Marca aceasta Campanie electorala!!!!!

Si acum… De frica propriilor scaune, Sefii marilor partide ar da, de fapt, orice, pentru ca politicienii pe care-i sprijina pentru functia de primar general SA PIARDA Alegerile!

Si acum, sa o luam pe rand. 🙂

Psd. Ciolacu o sprijina pe Firea. In teorie. In practica, cel mai de folos ar fi ca Firea sa piarda Primaria Capitalei, caci daca va castiga va avea pretentia sa preia partidul si ar dobandi, cu siguranta, un cuvant foarte greu la nivelul PSD. 🙂

Cu alte cuvinte, lui Ciolacu ii convine sa mearga in alegeri in aceasta aparenta lupta cu Ponta. Pt ca Ponta ii e de real folos! Cu orice vot castigat de Pro Romania, se mai diminueaza din scorul Gabrielei.

Si mai apoi, vad ei, ca barbatii, daca pun de o alianta in consiliile primariilor. Si nu numai. 🙂

Pnl. Orban il sprijina pe Nicusor Dan. De nevoie! Absolut orice alta figura din PNL daca ar castiga Capitala, ar putea avea pretentia sa -i ia partidul si ar dobandi, de asememea, un cuvant foarte greu in partid. Va las aici cel mai relevant exemplu: Rares Bogdan. In plus, enorm de multi PNL isti o vor vota pe Firea. Pentru ca nu sunt de acord cu Nicusor Dan. 🙂

Usr. Aici e cel mai tare! Barna il sprijina si el pe Nicusor Dan. Dar doar ca Ciolacu. Doar in teorie!!!!!Caci are aceeasi teribila frica. Daca Nicusor Dan castiga, i ar putea lua partidul. Sau, si ar lua partidul inapoi. :))

Nu ne plictisim, nu ???! :)))

Cu alte cuvinte, masa e total deschisa! Asteptam Alegerile! Si Campania, desigur!”, a susținut, pe Facebook, Denise Rifai.