În cadrul unor declarații făcute la Interviurile Spectacola și DC News, Denise Rifai a vorbit despre emisiunea pe care o prezintă, ”40 de întrebări”, de la Kanal D.

Aceasta susține că deși invitații săi încearcă să afle dinainte temele de discuție, dar și întrebările, aceasta nu permite acest lucru. Pe de altă parte, vedeta susține că temele sunt aceleași pentru toți și se referă la viața privată, dar și la declarațiile făcute în acest sens.

„Sunt invitați care încearcă să afle temele de discuție sau întrebările, iar eu le spun tuturor: Eu nu dau întrebări! Dacă aș fi dat măcar o dată întrebările, s-ar fi aflat și nu aș mai fi fost eu.

Nu dau întrebări, iar temele de discuție sunt aceleași pentru toți: viața lor, pentru că viața lor o pun pe masă, așa cum a fost ea scrisă de articolele sau de interviurile care au apărut în presă de-a lungul timpului. Nu am voie să spun ce am auzit, ce știu pe surse. Am voie să folosesc doar informația care a apărut”, a spus aceasta.

Denise Rifai a mai precizat că prin această emisiune oferă șansa lumii de a afla lucruri pe care le așteptau de multă vreme, indiferent că acestea sunt bune sau rele.

”Eu îi dau șansa”

Totodată, ea a mai adăugat că are nevoie de stăpânire de sine, dar și de pregătire înainte de a ajunge în fața invitaților.

„Mai departe, mă joc. Cu fiecare invitat în parte croiesc, pe fiecare tipologie în parte, toate întrebările pe care toți cei de acasă și le-ar dori sau le gândesc, despre acel invitat. Anumite puncte care au fost interesante, nevralgice, depinde de viața respectivului.

Iar eu îi dau șansa, aducându-i în față tot ce se scrie despre el, punând întrebarea pe care toată lumea o are în cap, dar nu are poate curajul să o adreseze sau nu are ocazia să o adreseze. Eu vin și iau asupra mea toate aceste întrebări, cu bunele și cu relele lor, pentru că nu este ușor să privești în ochi un om și să îl întrebi acel lucru, care stă pe buzele tuturor și nimeni nu are curajul să întrebe.

Ai nevoie de foarte multă stăpânire de sine, ai nevoie să fii realmente foarte bine pregătit și să îi cunoști viața într-atât, încât să îți asumi acele întrebări”, a declarat Denise Rifai la Interviurile Spectacola și DC News.

Denise Rifai, despre interviul cu Viorica Dăncilă

În ceea ce privește interviul cu Viorica Dăncilă, vedeta susține că nu și-a schimbat niciodată punctul de vedere și i-a oferit fostului premier șansa de a-și ”așeza adevărul propriu”, așa cum l-a simțit.

Denise Rifai a mai adăugat că a fost sinceră și nu s-a prefăcut, abordând nenumărate subiecte despre viața acesteia, pe baza informațiilor găsite.

„Eu ca jurnalist, nu mi-am schimbat niciodată punctele de vedere. Sunt cunoscută pentru asta, iar interviul este mereu unul curat, cu aceleași puncte de vedere clar exprimate, iar Viorica Dăncilă a putut să își așeze adevărul propriu, așa cum l-a simțit și cum l-a trăit.

Eu nu m-am prefăcut că sunt alta, nu mă prefac că sunt alta, nu aș avea cum și când. Ăștia suntem. Pe lângă toate informațiile politice, am adus toate informațiile din zona de familie, dar și alte domenii în care a lucrat, toate informațiile care se știu despre ea și am construit un altfel de interviu. Un interviu biografic în 40 de întrebări”, a mai declarat jurnalista.