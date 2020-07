Într-o postare pe pagina personală de facebook, Denise Rifai se declară mirată de toți cei care ”pun la îndoială existența virusului”. Totodată, aceasta subliniază faptul că sistemul medical din țară sunt la pământ, iar România nu poate face față unul val mai mare de îmbolnăviri, astfel că, salvarea este doar în mâinile românilor.

”Mi se pare ireal ca sunt atat de multi oameni care pun la indoiala existenta virusului!!!!

Doamne, ne-a aparat Dumnezeu, pana acum, de o explozie de cazuri, insa lucrurile, iata, se schimba de la o zi la alta, in contextul in care, noi inca Nu testam populatia! Deci, daca am si testa, ar fi un numar cu mult, mult mai mare de cazuri.

In plus, am mai spus si repet, sistemul medical din Romania si infrastructura spitaliceasca sunt aproape la pamant.

Deci cu ce vom face noi fata la valul de imbolnaviri care, iata, prinde contur tot mai mult, de la o zi la alta???! Cu ce vom face fata????! Cu niste bieti doctori care vor claca cat de curand si care si risca vietile, minut de minut, pentru noi!

De unde incapatanarea asta in a nu crede in virus si de a nu respecta regulile de distantare sociala, macar pana o aparea un protocol de tratament mai sigur decat cele de pana acum???! Adica orice zi castigata in plus, fara boala, e un lucru fantastic!”, scrie Denise Rifai”.

Mi-a tremurat sufletul

Prezentatoarea Tv a mai precizat că și persoane apropiate de ea au avut coronavirus, iar situația nu a fost ușoară deloc.

”Da! Boala exista si prieteni dragi mie au trecut prin ea, si nu le a fost simplu! Si mi a tremurat sufletul pentru ei!!!!!!

Si, DA! Mi se pare ireal ca am ajuns sa scriu si eu ca boala exista! Dar scriu, pentru ca din cauza unora care “nu cred”, vom pierde oameni dragi noua, care cred, dar care sunt, poate, mai sensibili!

Ps. Insa, asa se intampla cand .. Si voi dezvolta ulterior! Dar oricum, toti politicienii ar trebui sa inceteze cu orice atac legat de acest subiect.

Boala exista si e crunta! Iar noi, ca stat, abia supravietuiam cu sistemul medical pe care l avem!

Cu Dumnezeu inainte! 🙏🏻🙏🏻”, a adăugat aceasta.