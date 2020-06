„Sa comentez si eu, zic, scena conferintei de presa de astazi a domnului Nicusor Dan.

A fost DELIR!

Problema e ca pana si pe ND il pufnea rasul de prezenta lui Badulescu. A fost … cumva !

Si nu m a revoltat deloc prezenta lui Badulescu. Pentru ca nici Nicusor nu era prea revoltat. A parut cumva asa … o piesa de teatru montata adhoc.

Cu alte cuvinte, S a dat liber la Circ si la Campanie.

Acum daca pe Nicusor o sa l tot pufneasca rasul nu prea l vad bine…

In tot cazul, dupa ziua de azi, singurul care a castigat puncte in fata electoratului lui este Badulescu. Votantul PSD azi a avut o MAAAAARE satisfactie vazandu l pe Badulescu in actiune!

Votantului Dreptei ii venea sa se ascunda de rusine…. Credeti ma ce zic!

Stiu ca pozitia mea e total contrara curentului de azi de pe fbk. Insa Unicul care a punctat azi pentru votantul PSD este exact Badulescu!” a scris jurnalista pe Facebook.

Dispariția lui Nicușor Dan din spațiul public

Rareș Bogdan a vorbit despre dispariția lui Nicușor Dan din spațiul public în perioada pandemiei. Europarlamentarul a explicat, într-un interviu pentru libertatea.ro, că acesta și-a conservat energia.

„Și-a conservat energia. Nicușor Dan rămâne candidatul nostru, va câștiga și va anula arhitectura de manea în București. Singura discuție e ca echipa lui, care e foarte bună, să facă front comun cu echipa PNL, care deja a avut succes în două campanii”, a spus Rareș Bogdan, lăsând să se înțeleagă faptul că sunt discuții pentru felul în care va avea loc campania.