Nu mai este de mult timp un secret faptul că Mihai Bendeac a fost atins de săgeata lui Cupidon! Acesta a mărturisit public că femeia care i-a furat inima și i-a zăpăcit mințile se află la Kanal D! Nu v-ați prins încă despre cine este vorba? Despre Denise Rifai, desigur!

Denise Rifai, actuala prezentatoare de la Kanal D, are un nou admirator, dar se pare că acesta nu dorește să rămână secret. Mihai Bendeac o admiră pe Denise Rifai atât profesional, cât și fizic. Acesta o consideră o femeie extrem de atrăgătoare.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme…..cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a spus Mihai Bendeac într-un podcast la Cătălin Măruță.

La auzul acestor cuvinte, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” l-a invitat pe juratul emisiunii iUmor la un interviu. Mihai Bendeac a amintit că a promis că nu va mai participa la niciun interviu pentru următorii cinci ani. Totuși, actorul i-a spus lui Denise Rifai că este de acord să participe la emisiune, dar cu o condiție.

„Serios, vreau să-ți spun o chestie. Pe cuvântul meu de onoare că este foarte serios! Tu o știi pe Denise Rifai?! Tu știi că ea este crush-ul meu. Vrea să mă invite la emisiune. Eu sunt bărbat, dacă fac o promisiune, este promisiune. Dacă am zis că nu mai merg cinci ani la niciun interviu, nu merg. Și i-am pus o singură condiție. Îți jur pe ce am mai scump că nu glumesc! I-am zis că vin la interviu doar dacă se mărită cu mine. Mi-a zis da și facem cununia civilă la ora 12.00 și la ora 14.00 facem interviul. Așa mi-a zis, pe cuvântul meu de onoare. Uite că vrea să ne căsătorim”, i-a povestit Mihai Bendeac mamei sale pe InstaStory.

Denise Rifai a confirmat cele spuse de Mihai Bendeac, punctând că nu i s-a confirmat dacă actorul se va prezenta la emisiune sau se va răzgândi în ultimul moment. „Discuția a fost exact așa cum a relatat-o Bendeac.”

Mihai Bendeac și Denise Rifai, comentarii picante sub ochii fanilor

Recent, Denise Rifai a postat o fotografie pe contul ei personal de Instagram. Urmărindu-i cu interes fiecare postare de pe social media, ochii vigilenți ai lui Mihai Bendeac au văzut și poza postată.

Acesta nu s-a ferit de ochii curioșilor și i-a adresat o întrebare prezentatoarei la secțiunea comentarii.

„Ești supărată, iubirea mea?” au fost cuvintele actorului de comedie. Cuvinte ce au strâns aproape 100 de like-uri, dar și multe comentarii pe măsură! Cum e românul cârcotaș, reacțiile au fost împărțite. Ba complimente pentru cele două vedete, ba critici la adresa lui Denise Rifai, ba încurajări pentru Mihai Bendeac.

Însă cui îi pasă ce spun oamenii? Important e ce și-au spus ce-i doi, nu? Printre numeroasele reacții pe care le-a strâns întrebarea lui Mihai Bendeac, a apărut și burlăcița cu pricina. Aceasta i-a răspuns: „@jurnalul_unui_burlac , nicicum! Doar ca ma cam solicita intrebarile astea pentru tine! Cand ziceai ca vii la #40deintrebari? 💋”

Oare va veni sau nu vedeta de la Antena1 la 40 de întrebări? Oare se vor aprinde scântei în platoul de televiziune din cauza întrebărilor sau din cauza chimiei dintre cei doi? Rămâne de văzut!