Denise Rifai l-a avut ca invitat pe Mugur Mihăescu, celebrul actor care a devenit extrem de cunoscut în România după ce a interpretat-o pe Leana a lui Costel din „Vacanţa Mare”. Realizatoarea TV l-a luat chestionat pe acesta în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Astfel, mulți români au aflat răspunsul la o întrebare pe care și-au pus-o, cu siguranță, de multe ori în trecut. Mugur Mihăescu a dat lovitura cu celebrul personaj din Vacanța Mare. Și din punct de vedere al notorietății, dar și din punct de vedere financiar. Actorul a dat acum cărțile pe față și a dezvăluit câți bani a încasat în respectiva perioadă.

Mugur Mihăescu a dezvăluit care a fost suma de bani care i-a intrat în buzunar cu proiectul care l-a consacrat. Chiar dacă nu a spus o cifră exactă, actorul a mărturisit faptul că la acea vreme a cheltuit foarte mulți bani. El a reușit să își îndeplinească toate visurile în materie de mașini și alte lucruri materiale.

Mugur Mihăescu: Cum îi număram, îi și cheltuiam

„Destule, multe, nu mai știu. Dacă nu ne-am făcut un scop din bani, au venit. Cum îi număram, îi și cheltuiam. Pentru ce faci bani, ca să îi iei cu tine în mormânt? Ce faci? Îți construiești o casă să-ți placă, ne-am făcut visele alea cum erau pe la 35 de ani, cu mașini, cum vezi pe fiecare că are. Urmați-vă, frate, visul. Trăiți-vă viața, că rămâneți cu amintirile. Banii? Pune-i în circulație, să se ducă. Clar că la un moment dat trebuie să te gândești la zile negre, să mai pui ceva deoparte, dar am câștigat cât am dăruit pentru că reclamele vândute pe perioada „Vacanța Mare” au generat zeci de milioane de euro”, a povestit Mugur Mihăescu.

El i-a recunoscut lui Rifai că nici nu avea cum să nu facă bani.

Modul inedit în care a făcut primii bani

„E adevărat că e o rușine să fii sărac într-o țară bogată. De ce să fii sărac? Poate dacă nu vrei și nu muncești. Dacă poți pe urmă să întorci în societate ce ai produs, să te implici, foarte bine.

Dacă nu poți, stabilește-te în altă parte. Eu am ales să rămân aici, cu bune și cu rele, așa cum am putut. Aici m-am născut și nu pot să plec să trăiesc în altă țară. M-a bătut gândul de o mie de ori, dar n-am putut să fac pasul ăsta”, a spus actorul.

Celebrul actor a relatat că primii bani i-a făcut după ce și-a „buzunărit” bunicul.

„Apoi de la sorcovă. Bunicul lăsa intenţionat 2-3 lei prin buzunare. Am vrut să mă fac inginer, că mi-a plăcut matematica, doar că la facultate mă puneau să învăţ organele maşinii. Eu eram la calculatoare şi voiam altceva. Am făcut opt ani de facultate, că am fost repetent. La anul 4 m-a prins nevastă-mea din urmă. În anul 4 am avut materii la care îmi era greaţă să merg, m-au lăsat iar repetent. Apoi am intrat în anul 5”, a punctat Mugur Mihăescu.