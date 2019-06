Scandal total în cadrul USR. Totul s-a lăsat cu demisii în cadrul uneia dintre cele mai importante organizații, cea din Capitală, care la alegerile europarlamentare a obținut 40%. Un important membru al USR a făcut public totul. E o adevărată implozie în partidul lui Dan Barna.

Cami Băcioiu, membru USR Bucureşti, a plecat din partid. Aceasta a lansat afirmații extrem de grave. Spune că sunt mari scandaluri în partid și că s-a săturat de acestea. Băcioiu mai susţine că deşi în partid sunt şi oameni foarte buni, în interior a găsit şi porcăială de cea mai joasă speţă.

„Azi mi-am dat demisia din USR. M-am săturat de atâtea certuri interne şi de atâta grobianism şi idolatrie dementă de a căror existenţă am fost profund şocată. USR-ul trebuia să fie format din oameni educaţi care să salveze România. Nu sunt toţi educaţi, sau cu bun simţ, iar respectul pentru cel de lângă tine e doar o glumă bună câteodată. M-am aşteptat să găsesc un mediu profesionist, de oameni care lucrează împreună spre un scop mai înalt. Am găsit porcăială de cea mai joasă speţă. Sunt şi oameni buni, oameni foarte buni care lucrează zi de zi pentru o comunitate decentă. Oameni care se luptă prin consilii cu indecenţa, prostia şi hoţia. Dar ei fac asta în ciuda mediului intern din partid, nu cu ajutorul tuturor colegilor. Poate am fost eu naivă. Poate aşa e în politică. Eu clar nu-s făcută să ma porcăi, să arunc cu invective şi să mă caţăr pe cadavre ca să fiu şef. Aşa că povestea mea politică s-a încheiat azi. O să susţin USR-ul în continuare pentru oamenii ăia decenţi şi muncitori pe care i-am cunoscut”, a scris Cami Băcioiu.

Te-ar putea interesa și: