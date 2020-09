Demisie bombă la PNL. Orban a fost informat prin SMS de decizia pe care a luat-o un greu din partid. Este vorba de Nicolae Robu, care a decis să plece din fruntea PNL Timiș. El l-a anunțat pe Ludovic Orban, liderul liberalilor, prin SMS, că își dă demisia.

Decizia a luat-o după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Timișoara, au declarat surse politice, pentru Digi24.ro.

Conducerea filialei ar putea fi preluată de Alin Nica, favorit pe această funcție după ce a câștigat șefia Consiliului Judeţean Timiş. Până acum, el a ocupat funcţia de primar al comunei Dudeştii Noi.

Nicolae Robu a suferit o înfrângere catastrofală după ce a fost timp de două mandate primar. El a fost surclasat în alegerile locale de duminică de candidatul USR PLUS Dominic Fritz, cu aproape 20%, conform numărătorii paralele făcute de filialele timişene ale PNL şi USR PLUS.

De altfel, Nicolae Robu s-a declarat învins la acest scrutin. El este de părere că timișorenii doresc altceva și le respectă decizia. Acesta a mai subliniat că este mulțumit de ceea ce a lăsat în urmă.

„Nu am decât să o respect. Înseamnă că oferta mea de dezvoltare în forță a orașului, așa cum s-a întâmplat pe parcursul celor 8 ani, nu a fost pe placul timișorenilor.

Doresc altceva, e dreptul domniilor lor, eu sunt împăcat, sunt mândru de ce las în urma mea, orașul este schimbat radical, tocmai prin această abordare în forță. (…) Dacă timișorenii își doresc altceva eu le respect opțiunea”, a declarat Nicolae Robu.

El a fost întrebat unde consideră că a greșit. Acesta a răspuns că probabil a greșit atunci când a decis să intre în politică.

„Probabil că am greșit când am intrat în politică. Am crezut că se poate face și alt gen de politică, decât ceea ce se vede. Eu chiar am avut o abordare total diferită. Este o filă încheiată din viața mea, îmi voi continua viața cu alte preocupări”, a explicat el.