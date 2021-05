Delia și Loredana au clarificat toate disputele dintre ele printr-un sărut. Potrivit unui teaser al emisiunii iUmor, cele două artiste s-au sărutat în fața publicului, lăsându-i mască inclusiv pe ceilalți jurați.

Mihai Bendeac și Chello au rămas și ei fără cuvinte când au văzut așa ceva, însă publicul a fost cel mai surprins. Rămâne de văzut cum vor reacționa și telespectatorii când vor vedea cum au ajuns cele două vedete să se sărute și care este motivul din spatele acestei acțiuni.

De menționat este faptul că sărutul celor două vine în contextul în care, de multă vreme, presa specula că între Delia și Loredana există o anumită rivalitate, mai ales după ce ambele vedete au ajuns să facă parte din juriul X Factor. Într-un interviu acordat pentru VIVA, Delia a spus adevărul despre relația dintre ea și Loredana pentru a opri toate speculațiile publice.

Mai exact, Delia susține că până să ajungă la același pupitru nu a avut niciun contact cu Loredana, iar acesta este și motivul pentru care cele două nu au avut când să se împrietenească.

„Am avut până acum aproximativ două săptămâni în care am filmat pentru audițiile „X Factor sezonul 9, iar în acest timp ne-am văzut zi de zi și ne-am cunoscut mai bine, am schimbat idei, povești. Nu am avut niciodată altă relație în afara perioadei în care am lucrat împreună pentru o campanie, iar până când ne-am regăsit la „X Factor ne-am intersectat doar înainte de concerte și ne-am salutat.

Delia o respectă pe Loredana

Cred că motivul pentru care nu am avut o relație strânsă de prietenie a fost pentru că nu am avut contextul, însă mereu ne-am apreciat și ne-am respectat ca artiști”, declara Delia.

Totodată, jurata de la iUmor mai povestește că o admiră pe colega sa atât ca om cât și ca artist, având în vedere faptul că a reușit să reziste pe piață ani de zile, fără să facă compromisuri din punct de vedere muzical.

„Admir creativitatea ei și faptul că s-a reinventat în tot acest timp și a rezistat în această piață, fiind mereu actuală! Totodată, îmi place faptul că este un om și un artist cu identitate, nu merge cu valul și nu a făcut copromisuri, muzical vorbind, ci a făcut mereu doar ce i-a plăcut și a reprezentat-o”, a mai declarat Delia pentru VIVA!