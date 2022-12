Delia Matache a vorbit pentru prima dată despre felul în care anumiți profesori de la liceul de muzică „Dinu Lipatti” se purtau cu elevele.

„Îmi amintesc cum în perioada liceului, o parte din profesorii de muzică le spuneau elevelor cum: «Vai, măi, ți-au crescut sânii față de luna trecută.» Și le pipăiau efectiv pe sâni. Asta se întâmpla la liceu la Lipatti. (…) Nu bat câmpii o secundă. E trist și este extrem de adevărat”, a povestit cântăreața într-o postare pe Instagram, fără a da însă nume.

Potrivit acesteia, existau profesori care hărțuiau, iar acest tip de comportament mai există și astăzi.

„Acest gen de abuzuri există și au existat dintotdeauna. Că alegi să crezi, să înțelegi sau nu… Că te gândești că: «Vai, ea de ce a așteptat 10 ani să povestească?». Atâta i-a luat. Atâta i-a luat să-și facă curaj să povestească treaba asta. N-ai niciun drept să judeci. Ai drept să judeci agresorul, nu victima. Și repet, fără niciun fel de exagerare”, a continuat Delia.

Ce i se spunea Deliei când era adolescentă

Cântăreața a povestit, de asemenea, propriile sale experiențe de acest gen.

„Aveam 13 ani și veneam de la școală cu flautul în cutie. Și auzeai când treceai pe lângă un șantier sau chiar și prin curtea școlii, (…): «Hei, fata cântă la ce atârnă». De ce faci asta unui copil, unui adolescent, unei femei, unei nu contează ce. De ce ești imbecil? De ce? (…) Nu, nu mai am simțul umorului. Nu mai am toleranță pentru jeg, efectiv nu mai am toleranță pentru jeg uman. N-ai trăit tu copilăria mea, nu știi cum m-au afectat lucrurile astea”, a spus aceasta.

Este îngrijorată pentru noua generație

Totodată, Delia a spus despre generația tânără că deși este mult mai deschisă spre a condamna remarcile și comportamentele nocive, este îngrijorată de mesajele existente în mai multe piese trap.

„Dacă dai o simplă ascultare unor piese din trap de astăzi, ai să sesizezi foarte multe «coardo», «zdreanțo». Sper că nu așa stau lucrurile și că nu gândesc așa la bază și că e doar o chestie de copil tâmpit care vrea să fie el, nu știu ce vrea să fie. Adică n-ai cum la 13-14-15 ani să cânți despre «coarde». Gen, cine te crede?”,