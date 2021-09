Delia Matache și Răzvan Munteanu au plecat într-o vacanță exotică în Sardinia alături de sora acesteia Oana, și soțul ei. Cea care a dat-o de gol pe vedetă este chiar, mama acesteia, Gina Matache, cea care a rămas acasă să aibă grijă de copiii Oanei.

Delia nu are nicio treabă cu banii. Când se termină, pune mâna pe telefon și sună la Răzvan să-i pună bani pe card. E risipitoare Delia, e pe lux și opulență, mai ales cu vacanțele’, a declarat mama Deliei, în emisiunea „Exclusiv Vip’, de la Prima TV.

„Delia a plecat în Sardinia și a luat-o și pe sor-sa cu bărba-su cu ea. Așa că eu am rămas bonă! Fetele mele nu mi-au cerut sfatul niciodată! Au făcut doar ce le-a tăiat capul și după m-au anunțat și pe mine!

Mama acesteia a mai spus că se înțelege foarte bine cu ambii gineri și cu cuscrele sale.

Mama Deliei a precizat că artista își dorește un copil, dar ”când o vrea Dumnezeu”. Aceasta a mai spus că nu dorește să se bage în casa fiicei ei și că este certată când vorbește în locul ei.

Vedeta a povestit în luna iunie a acestui an că a avut o perioadă în care nu s-a înțeles bine cu mama ei, așa că a plecat de acasă timp de o lună. Artista a mai spus că s-a întors acasă atunci când a sunat-o mama sa și i-a spus că ”vorbesc vecinii aiurea”.

„Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă.

M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau.

Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea’, zicea Delia.