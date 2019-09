Dezvăluiri sfâșietoare făcute de bunica Luizei Melencu, în legătură cu dispariția fetei. Bunica adolescentei spune că a vorbit cu ea cu puțin timp înainte să se urce în mașina monstrului din Caracal.

Bunica spune că au încercat de nenumărate ori, și ea și colegii fetei, să o sune pe Luiza în ziua dispariției sale. Telefonul a sunat mai bine de cinci ore, dar nimeni nu a răspuns. Din ziua aceea, nimeni nu mai știe nimic de ea.

”Fata, ultima dată am vorbit când am dus-o la ocazie de a plecat la Caracal. Am pus-o, a ajuns bine. La întoarcere ne-a sunat că așteaptă ocazia să vină acasă și n-a mai venit nici până în ziua de azi. Pe Luiza am crescut-o de la șase luni. Nu știm nimic de ea”, a spus bunica fetei, la Antena 3.

Originară din Dioști, județul Dolj, Luiza Melencu se ducea în acea zi la Caracal. A luat o mașină de ocazie, iar de atunci nu se mai știe nimic de ea. Dispariția a fost semnalată de bunicul fetei, iar dosarul ei a ajuns de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova la DIICOT Craiova.

Procurorii DIICOT au tratat dispariția ca pe un caz de trafic de persoane. Pe lista suspecților, o listă care era însă destul de mare, se afla inclusiv Gheorghe Dincă, mostrul din Caracal.

