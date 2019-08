Andrei Caramitru de la USR, care a fost consilierul lui Dan Barna, a făcut o serie de declarații incendiare la adresa președintele Iohannis despre care spune că are o pozitie mult mai complicată si mult mai puțin acceptabilă.

„KLAUS, LUDOVIC, RAREȘ ȘI DIRECTIA PNL-ULUI

Eu va spun sincer. Fără PNL nu ai cum sa faci un guvern. Deci directia pe cere o ia este esențială – sau colaborare cu USR/PLUS și voința de a reforma statul sau blocaj și retur către USL-isme.

Senzația mea, privind din afară, este că multi dintre voi gresiti in evaluarea voastră. Eu cred așa: Orban este fundamental anti-PSD si foarte OK; Klaus are o pozitie mult mai complicată si mult mai puțin acceptabilă. Haideti sa vedem un pic de ce:

* Ludovic nu a făcut parte din echipele USL și in general s-a opus monstruozității aceleia (a și votat formal împotriva alianței). Iohannis – din contra – a fost susținător al USL, a fost chiar propus prim ministru și de PSD și de Voiculescu

* După alegerile prezidențiale, KWI a insistat sa îl nominalizeze pe Dan Mihalache ca sef al cancelariei deci cel mai important consilier al său (in ciuda opoziției întregii societăți civile). Mihalache e membru PSD și fost consilier al lui Ponta, dat afara de acesta după ce a provocat un scandal cu Ambasada Statelor Unite (!). Acum este ambasador in UK

* La alegerile parlamentare din 2016, Klaus a susținut tandemul Blaga-Ghorghiu la vârful PNL (Alina Ghorgiu fiind o susținătoare acerba a USL, Blaga numai “om nou” și curat nu e)

* După alegerile parlamentare, au fost alegeri interne in PNL. In care Orban a candidat împotriva lui Bușoi. Bușoi avea susținerea președintelui, Orban nu. Busoi este faimos pentru colaborarea si blaturile cu PSD din București. Însă Orban a câștigat pentru ca a extins votul către membrii simpli (ca sa evite jocuri de culise)

* După încă o perioada, Orban a încercat sa facă o reforma mai serioasă in PNL prin care putea sa și dea afara diverși care nu urmau strategia vs. PSD. Leaderii vechi, USL-isti, s-au revoltat. Și ce s-a întâmplat? Iohannis i-a chemat pe toți si a impus o conducere in PNL prin care tabăra USL a fost ranforsata și protejata

* Când LCK a fost demisă multi s-au mirat de lipsa de implicare și ajutor atunci data de Presedinte. Însă țineți minte – LCK a fost numita de Băsescu. Cineva care era pe partea USL-ului atunci cum putea sa o vadă ca fiind “omul meu”? Niciodată. A scăpat de ea și i-a fost confortabil așa

* Orban, din câte aud din PNL, impune oameni mai tineri și mai curați. Uitați ce s-a întâmplat cu Organizația lor din Bucuresti, care a fost mult îmbunătățită

* in schimb, Iohannis l-a impus ca prim-Vicepresedinte pe Rares Bogdan ca sa îl vulnerabilizeze pe Orban. Încă o data. Cu Rares sef al PNL însă – orice e posibil, riscul de populism și naționalism anti-occidental este mare.”

