Acum circa o lună de zile, relaţia Andreei Bălan cu Tiberiu Argint devenea publică, după ce cei doi îndrăgostiţi erau surprinşi împreună la mare, în Vama Veche.

Acum, tatăl Andreei, Săndel Bălan, a vorbit în premieră despre prima poveste de dragoste a fiicei sale de după divorţul dureros de George Burcea. Cunoscutul impresar și artist a recunoscut că, deocamdată, nu l-a cunoscut pe cel ce i-ar putea deveni chiar ginere şi nici nu a abordat acest subiect împreună cu Andreea.

“Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect”, a declarat Săndel Bălan pentru Cancan.

Cu ce se ocupă Săndel Bălan în această perioadă?

Cu toate acestea, deşi el locuieşte în Ploieşti, iar pericolul reprezentat de pandemie încă nu a trecut, Săndel Bălan nu şi-a lăsat familia la greu. El o vizitează foarte des pe Andreea şi ţine legătura cu ea, dar şi cu cele două nepoţele dragi, Ella şi Clara.

Când vine vorba despre latura profesională, Săndel Bălan are numai motive de mulţumire: el are grijă de zeci de copii, pe care îi îndrumă în cariera muzicală. Cu foarte multă răbdare, tatăl Andreei îi impresariază și le caută tinerilor melodii potrivite pentru timbrul lor vocal, se ocupă de promovarea lor și este extrem de mândru de munca lui, mai scriu cei de la cancan.ro.

“Am foarte mulți artiști care își fac melodii la mine la studio și mă ocup și de promovarea lor la emisiuni. Totul merge bineeeee!”, a mai declarat Săndel Bălan.

Andreea şi Tiberiu s-ar fi despărţit deja?!

Recent, în presă au apărut şi alte informaţii, care deocamdată nu au fost confirmate sau infirmate în mod oficial. Andreea Bălan şi Tiberiu Argint nu ar mai forma un cuplu.

„De-abia se cunoscuseră, a fost o escapadă. Nu formează un cuplu. Mai țin legătura, mai ies la un restaurant, dar în niciun caz nu sunt iubiți. Însă nici unul nu neagă pentru că amândurora le convine această situație. Andreea pentru a demonstra tuturor că a trecut peste despărțirea de fostul soț, iar Tiberiu pentru că are parte de promovare.

Și nu alături de oricine, ci de o femeie extrem de frumoasă. Nu e știe niciodată ce se va întâmpla pe viitor, însă, momentan, nu sunt împreună și nici nu par a avea de gând”, ar fi povestit persoane din anturajul Andreei Bălan.