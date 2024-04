Pentru a marca depășirea pragului de 1,3 miliarde de lei credite aprobate, Revolut vine cu o nouă ofertă, după ce în august 2022 a lansat creditul de consum pe piața locală. Cu noua funcționalitate de refinanțare, clienții Revolut vor avea posibilitatea de a-și gestiona mai eficient bugetul lunar prin consolidarea creditelor existente într-o singura facilitate.

Clienții Revolut pot opta pentru refinanțarea uneia sau mai multor facilități

„Clienții pot opta pentru refinanțarea uneia sau mai multor facilități de creditare acordate în lei de către alte bănci din România sau de către Revolut. Pot fi refinanțate atât alte credite de nevoi personale, cât și carduri de credit sau facilități de descoperit de cont (overdraft). În plus, clienții au varianta de a solicita o sumă suplimentară de bani. Ca și în cazul creditului de nevoi personale, valoarea maximă pe care o poate avea un credit de refinanțare acordat de Revolut este de 200.000 lei”, a declarat Cristian Voinea, Senior Product Manager Credite la Revolut.

Solicitarea de refinanțare se face direct din aplicație, pe un flux simplu, fără birocrație și bătăi de cap. Informațiile privind facilitățile de creditare eligibile pentru refinanțare sunt extrase automat din surse oficiale și prezentate clientului în vederea selectării creditelor pe care dorește să le refinanțeze, oferindu-i acestuia posibilitatea de a vedea, în timp real, potențialul impact al refinanțării în totalul de plată lunar.

„Obiectivul nostru este acela de a deveni aplicația financiară globală care pune la dispoziția clienților, într-un singur loc, tot ceea ce le trebuie pentru a-și gestiona bugetul personal. În România, această ambiție se traduce prin ecosistemul de produse și servicii financiare și de lifestyle, accesibile la câteva click-uri distanță, cu beneficii relevante și costuri transparente. Următorul pas în strategia noastră este acela de a deveni contul bancar principal al clienților români, iar lansarea creditului de nevoi personale cu refinanțare ne duce mai aproape de această țintă. Suntem bucuroși să fim prima piață unde lansăm acest produs și astfel să aducem o experiență de banking diferită, ce se bucură de aprecierea milioanelor de clienți pe plan local”, a declarat Gabriela Simion, Director General al sucursalei Revolut Bank din România.

Descrierea produsului

Suma maximă acordată 200.000 lei;

Rata dobânzii este fixă pe toată perioada de creditare. În funcție de profilul clientului și suma solicitată, dobânda poate varia între 6,99% și 15,99%. Un exemplu de calcul reprezentativ: pentru un credit de refinanțare Revolut, un client care împrumută 35.000 lei pe un termen de 60 de luni, cu o dobândă anuală fixă de 8,29%, va avea un total de plată de 42.872,48 lei, iar suma de plată lunară va fi de 714,54 lei. Dobânda anuală efectivă (DAE) este 8,62%. Clientul va fi supus unei verificări de credit;

Perioada de rambursare este de cel mult 60 de luni;

Aprobarea și gestionarea creditului se face 100% online;

Se poate refinanța orice tip de credit negarantat acordat de o bancă din România – credit de nevoi personale, card de credit, descoperit de cont (overdraft);

Se pot refinanța doar credite acordate în lei;

Solicitarea se poate face în aplicație, din secțiunea Credite / Credit de refinanțare și se poate realiza de oriunde, oricând;

Suma suplimentară este disponibilă imediat în contul clientului.

Cu peste 3,5 milioane de clienți persoane fizice, România este una dintre piețele unde Revolut Bank oferă produse de creditare prin intermediul entității bancare înregistrate în Europa:

Franța;

Germania;

Irlanda;

Lituania;

Polonia;

Spania.

Din 2018, Revolut a obținut licența bancară pentru a opera în UE, emisă de Banca Lituaniei și Banca Centrală Europeană (BCE). Ulterior, compania a depus eforturi pentru a pașaporta această licență în cât mai multe piețe din UE, ajungând, în prezent, la 35 de piețe din Spațiul Economic European (SEE), unde are peste 25 milioane de clienți (retail și business). De la 1 ianuarie 2024, Revolut Bank UAB a devenit entitate bancară semnificativă în zona euro, sub supravegherea Băncii Centrale Europene (ECB).