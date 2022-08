Se prelungește termenul de înscriere în Start-Up Nation pentru Diaspora! Anunțul venit de la ministrul Daniel Cadariu

În cursul zilei de marți, 30 august, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL), Ionuț Stroe, și ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, au susținut o declarație de presă comună.

În cadrul acesteia, ministrul Daniel Cadariu a precizat că termenul pentru Diasporă, în ceea ce privește programul Start-Up Nation va fi prelungit.

„Mai mult ca sigur acolo am luat decizia, pentru că acolo numărul de înscrieri este foarte mic. Am discutat cu colegii din Minister și avem experiența primelor două ediții atunci când numărul cel mai mare de înscrieri s-a făcut în prima zi și în ultimele două zile. O să vedem cum stăm cu numărul final de înscrieri pe Start-up Nation- pe componenta națională și o să luăm decizia. Este adevărat că față de primele două ediții, așa cum am spus, a apărut acest element de responsabilizare a beneficiarilor, acea cotă de cofinanțare. Este posibil să mai trieze dintre dorințele celor care își doresc să primească finanțare, avem timp până în data de 1 septembrie, suntem pregătiți cu o anumită prelungire dacă nu depășim numărul de 10.000 de cereri”, a declarat ministrul Antreprenoriatului și Turismului.

De asemenea, Daniel Cadariu a mai spus că există deja 8.500 de cereri de finanțare din cele 10.000 de locuri eligibile.

Cele două măsuri au un buget de 2,2 miliarde

Ministrul Daniel Cadariu a mai declarat că pentru măsura națională și Diasporă a acestui program există un buget de 2,2 miliarde. Acesta a mai precizat că în urma discuțiilor pe care le-a avut cu Ministerul de Finanțe a mai primit un miliard suplimentar.

„Noi aveam la adoptarea legii bugetului, acordarea sumei de de 500 milioane de lei. Necesarul pentru cele două măsuri, națională și Diaspora, este 2,2 miliarde. Noi am solicitat întreaga suma pentru a avea posibilitatea în momentul în care avem cereri pentru numărul maxim de locuri, să putem să încheiem contractele de finanțare. În urma discuțiilor purtate la Ministerul de Finanțe, înțelegerea a fost următoarea, am primit 1 miliard suplimentar, deci în momentul de față avem din 2,2 miliarde disponibili 1,5 miliarde, dacă se dovedește că la terminarea perioadei de înscrieri sunt toți solicitanții, la rectificarea din noiembrie o să primim diferența de sumă, pentru a putea încheia toate cele 11.000 de contracte potențiale”, a declarat ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, în cadrul conferinței de presă de marți, 30 august.