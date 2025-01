Adevărul despre cardurile de credit biometrice. Pe măsură ce fraudele cu cardul de credit au crescut, funcțiile de siguranță au evoluat de la simple semnături pe o chitanță la încorporarea microcipurilor și altor protecții nevăzute de inteligență artificială și de învățare automată. Verificarea amprentei, înainte de a efectua o tranzacție, este o altă opțiune de securitate care ar putea elimina complet frauda cu cardul fizic.

Tehnologia biometrică este deja printre noi. S-ar putea să o utilizați în fiecare zi pentru a vă debloca telefonul sau pentru a vă conecta la aplicația bancară. Dar cât va dura până când această tehnologie va ajunge și pe cardurile de credit?

Potrivit Cnet, biometria utilizează o analiză a caracteristicilor biologice personale pentru a vă confirma identitatea. Ca formă de autentificare în doi pași, securitatea biometrică îți scanează fața, amprenta sau irisul pentru a confirma că ești tu.

Această tehnologie este utilizată pe scară largă pentru a vă verifica identitatea în aeroporturi, în spitale și de către diferite agenții de aplicare a legii. Biometria ajută, de asemenea, să vă deblocați telefonul mobil sau laptopul și să vă conectați la aplicațiile preferate. Indiferent de forma de blocare biometrică pe care o utilizați, un dispozitiv creează mai întâi un șablon biometric, cum ar fi amprenta voastră digitală, apoi îl salvează pe dispozitiv și potrivește scanarea cu șablonul atunci când doriți să-l accesați.

Cardurile biometrice reprezintă doar un alt pas într-o evoluție îndelungată a funcțiilor de siguranță ale cardurilor de credit. Primul progres major în tehnologia cardurilor a venit de la cip Europay, Visa și Mastercard sau cip EMV, care a câștigat popularitate în SUA la jumătatea anilor 2010. Cipul de aur sau argint de pe fața cardului a redus frauda contrafăcută cu 76%, potrivit Visa.

Apoi plățile contactless au crescut în popularitate, urmate de cardurile virtuale și digitale care au explodat în anii 2020. În studiul de plată Mastercard din 2020, 79% dintre oameni au spus că folosesc plăți contactless, fie prin intermediul unui portofel digital, fie printr-o funcționalitate de card de tip tap-to-pay.

Biometria reprezintă un alt nivel de securitate care vă ajută să vă asigurați că numai voi vă puteți folosi cardul de credit.

Unele carduri virtuale și smartphone-uri folosesc deja o formă de tehnologie biometrică, permițându-vă să vă folosiți fața sau amprenta digitală pentru a vă debloca dispozitivul sau a confirma o plată prin portofelul digital.

Similar cu modul în care datele voastre biometrice sunt stocate pe iPhone, informațiile voastre biometrice ar fi păstrate într-un scaner de pe cardul de credit fizic, mai degrabă decât în cloud, undeva, în mâinile unei companii. Când mergeți să plătiți pentru un articol, veți pune amprenta pe scanerul cardului pentru a aproba tranzacția. Dacă dispozitivul este compromis sau furat, nu există nicio modalitate ca cineva să vă acceseze datele biometrice. Nici măcar Visa nu ar putea să vă acceseze scanarea feței sau a amprentei din card.

Visa lucrează cu tehnologia biometrică de zeci de ani și acum folosește biometria pentru a ajuta la digitizarea plăților cu Visa Payment Passkey, o experiență de plată digitală care ar găzdui toate informațiile bancare.

Deoarece datele biometrice sunt doar o altă formă de autentificare care poate fi utilizată cu plățile contactless, acestea vor funcționa cu cititoarele actuale de carduri contactless.

Tehnologia biometrică, chiar și pe cardurile de credit, nu este una nouă. Dar, în urmă cu zece ani, nu era o modalitate convenabilă de a plăti. Trebuia să pui degetul pe scanerul încorporat, să aștepți să funcționeze, apoi să aștepți ca terminalul să se aprindă și să confirmi plata.

Tehnologia a avut mai multe obstacole în drumul spre implementarea în masă. Deși scopul acestor carduri era de a face plățile mai ușoare și mai sigure, fără a sacrifica confortul, tehnologia nu a reușit să țină pasul.

Cardurile biometrice rezolvă o problemă care nu este atât de răspândită ca la început: fraudarea cardurilor de credit. Deși încă există, frauda fizică nu este atât de comună ca acum câțiva ani. Pe atunci, cardurile foloseau benzi magnetice pentru a conține informații despre card și a facilita plățile. Trecerea cardului a fost modalitatea principală de plată, dar benzile de înregistrare erau relativ ușor de contrafăcut. Cu toate acestea, de la introducerea cardurilor cu cip EMV, frauda cu carduri fizice a scăzut semnificativ.

De fapt, 93% dintre debitările frauduloase au avut loc în timp ce cardul era încă în posesia proprietarului său de drept, potrivit security.org. Asta înseamnă că infractorii au putut să obțină informațiile despre card fără a avea cardul de credit propriu-zis.

„Mi-ar plăcea să-l văd și l-aș folosi”, a spus Adam Levin, expert în securitate, co-gazdă al podcastului What the Hack with Adam Levin.

„Din punctul meu de vedere, nu poți avea niciodată suficiente săgeți în tolba cu săgeți de securitate”, susține el.