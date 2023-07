Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunţat luni, 10 iulie 2023, că statele membre vor examina la reducerea la un singur pas a procesului de aderare a Ucrainei la Alianța Nord Atlantică prin eliminarea Planului de Acţiune pentru aderarea la NATO (Membership Action Plan – MAP) în cadrul Summitului de la Vilnius, ce va avea loc marți, astfel încât, în cazul unei viitoare aderări a Ucrainei la NATO s-ar trece „de la un proces din doi paşi la un proces cu un singur pas”.

„Se desfăşoară consultări şi astăzi vor fi alte reuniuni. Dar sunt sigur că toţi aliaţii vor fi de acord asupra unui mesaj foarte clar de asemenea în ce priveşte Ucraina”, a declarat, luni, Jens Stoltenberg în cadrul unei conferințe de presă, relatează agenția de presă Reuters.

Potrivit sursei citate anterior, un oficial occidental a zis, sub protecția anonimatului, că statele membre NATO „sunt pregătite” să elimine Planul de Acțiune pentru aderarea la NATO pentru Ucraina.

„Chiar dacă acesta va fi suprimat, Ucraina tot va trebui să efectueze alte reforme înaintea aderării la NATO”, a explicat el.

La polul opus, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, a anunțat, luni, că decizia de eliminare a Planului de Acțiune pentru aderarea la NATO a fost deja luată.

„În urma unor discuții intense, aliații NATO au ajuns la un consens cu privire la eliminarea MAP din calea Ucrainei spre aderare. Salut această decizie mult așteptată care ne scurtează calea către NATO. Este, de asemenea, cel mai bun moment pentru a oferi claritate cu privire la invitația către Ucraina de a deveni membru”, a scris, luni, Dmitro Kuleba pe contul său de Twitter.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine’s path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023