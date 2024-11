Decizie BNR privind rata dobânzii de politică monetară

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a anunțat vineri că a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. În același timp, BNR a hotărât să păstreze neschimbate și celelalte rate de dobândă, respectiv 7,50% pe an pentru facilitatea de creditare (Lombard) și 5,50% pe an pentru facilitatea de depozit.

De asemenea, s-a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit.

În acest an, Banca Națională a României a ajustat rata dobânzii de politică monetară de două ori: în luna iulie a redus-o de la 7% pe an la 6,75% pe an, iar în august a stabilit-o la 6,5% pe an. Rata dobânzii cheie nu fusese modificată din luna ianuarie a anului 2023.

Deciziile BCE și Fed

Deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene (BCE) și ale Rezervei Federale (Fed), precum și atitudinea băncilor centrale din regiune, sunt aspecte relevante în contextul economic actual, mai precizează BNR.

Aceste decizii urmăresc menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, contribuind astfel la realizarea unei creșteri economice sustenabile. În acest sens, Consiliul reiterează că un mix echilibrat de politici macroeconomice și implementarea reformelor structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene pentru stimularea potențialului de creștere pe termen lung, sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.

BNR continuă să monitorizeze cu atenție evoluțiile interne și externe și este pregătită să utilizeze instrumentele disponibile pentru a atinge obiectivul său fundamental de stabilitate a prețurilor pe termen mediu, asigurând totodată stabilitatea financiară.

Noul Raport Trimestrial asupra Inflației va fi prezentat publicului într-o conferință de presă ce va avea loc pe 11 noiembrie 2024, la ora 15:00. De asemenea, minuta deliberărilor din cadrul ședinței de astăzi va fi publicată pe site-ul BNR pe 20 noiembrie 2024, la ora 15:00.

Următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR, dedicată politicii monetare, va avea loc pe 15 ianuarie 2025.

Fed a redus dobânda de referință cu 0,25 puncte

Amintim că joi, Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) a decis să reducă dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale, stabilind un nou interval între 4,50% și 4,75%. Această mișcare a fost în conformitate cu previziunile analiștilor.

Această decizie a fost luată în contextul unei creșteri economice robuste și al unei inflații care se apropie treptat de obiectivul stabilit de Rezerva Federală. Hotărârea unanimă reflectă intenția instituției de a susține o expansiune economică moderată, în timp ce răspunde în continuare presiunilor inflaționiste. Mai multe puteți citi aici.