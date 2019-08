În România, angajaţii au parte de 21 de zile de concediu plătite pe an. În alte state din Europa însă, cetățenii de bucură de 4 săptămâni de concediu și asta doar pe timpul verii, potrivit a1.ro.

În Suedia, aproape toată lumea își poate lua concediu de o lună, de obicei în perioada lunii iulie. Cei ce muncesc în Suedia primesc aproximativ 30 de zile de concediu pe an la care se adaugă zilele de concediu cu sărbători de-a lungul anului. Astfel, se poate ajunge și 40 de zile de concediu anual. Unele firme oferă angajaților 5 zile de concediu pe an pe lângă cele pe care deja le au, plus o majorare a salariului lunar cu condiția să fie disponibili peste program dacă este nevoie.

Reprezentanţii companiilor spun că vor să se asigure că angajaţii lor nu muncesc excesiv. Firmele susțin că productivitatea este ameninţată dacă angajaţilor nu li se permite să se odihnească şi spun că este important ca echipele de management să dea un exemplu pozitiv, luându-şi un concediu mai lung.

Suedia este cea mai mare economie scandinavă şi cere companiilor să le permită angajaţilor să-şi ia cel puţin cinci săptămâni de concediu pe an, deşi multe industrii sunt reglementate de acorduri colective ce conferă adesea mai multe zile libere. Aranjamente similare există şi în restul regiunii. În Europa, concediul mediu anual este de patru săptămâni.

Parlamentarii scandinavi au decis că 15 zile pe an nu sunt suficiente pentru ca populaţia activă să rămână sănătoasă şi productivă. Această atitudine domină în sfera corporate, iar multe companii importante susţin că munca excesivă nu este bună pentru un mediu corporate sănătos. Acest lucru este susţinut de studii care arată că angajaţii care simt că muncesc prea mult sunt mai puţini productivi.

