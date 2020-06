„Patriarhia Română a primit cu bucurie decizia intens aşteptată şi integral justificată a autorităţilor de a permite oficierea slujbelor religioase în interiorul bisericilor, cu participarea credincioşilor, în condiţiile respectării unor reglementări limpezi şi încă necesare. Ca şi până acum, Biserica Ortodoxă Română va respecta exemplar regulile de natură sanitară şi le va reitera constant în recomandările pe care le va face credincioşilor săi”, a declarat Vasile Bănescu.

El subliniază că „este esenţial să recuperăm constant, dar cu discernământ, deplina normalitate a vieţii noastre sociale”.

„Acest lucru ne priveşte pe fiecare în parte şi ne solicită responsabilitatea personală. Credinţa autentică civilizează, rodeşte atenţie morală, grijă şi respect faţă de celălalt. De aceea, credinţa onorează în cel mai înalt grad, ca şi respectarea ei”, a mai spus purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu.

Ce a spus Orban în legătură cu acest subiect

„În plus faţă de decizia de vineri, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe şi în interiorul bisericilor. Aici aş vrea să fac o precizare. Noi nu am închis bisericile. Bisericile au fost deschise în această perioadă. Singurul lucru care nu s-a permis a fost oficiere slujbelor”, a declarat Ludovic Orban la începutul ședinței de Guvern.