Așadar, PSD vrea să introducă o suprataxă pentru românii care obțin venituri mai mari de 25.000 lei. Totuși, nu este clar dacă prevederea se va aplica doar la stat sau și pentru salariații din privat.

În acest context, premierul Nicolae Ciucă a subliniat că așteaptă o analiză de la Ministerul Finanțelor. La rândul său, liderul social-democrat Marcel Ciolacu a spus că nu a fost vorba în niciun moment să intervină asupra salariilor din mediul privat, în contextul în care nu vrea să creeze „ură în societate”.

Marcel Ciolacu explică măsura propusă de PSD

„Eu cred că abordarea corectă este zona de impozitare pe praguri, nu pe taxe suplimentare, nu dublă impozitare și aici va veni Ministerul de Finanțe și o să ne prezinte cum sunt veniturile, câte persoane depășesc salariul brut al președintelui. Interesul meu nu este salarizarea din mediul privat.

Interesul meu este că există niște excepții care trebuiesc reglementate, astfel încât să nu mai creăm această ură în societate. Nu putem să facem cumul de trei pensii cu componentă specială. Există și astfel de situații nu sunt corecte față de societate. Zona de privat nu a fost discutată. A fost vorba de veniturile nu numai de la statul român.

În cazul în care ești pensionar de la statul român și faci un cumul de peste 25.000 tot de la statul român ești secretar de stat și ai și pensie”, a spus Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă spune că este vorba despre impozitarea anumitor venituri

La rândul său, premierul a spus că nu este vorba despre sursa impozitare, ci despre impozitarea anumitor venituri.

„Nu discutăm despre supra impozitare, discutăm despre impozitarea anumitor venituri. Așteptăm să se vină cu cu măsura”, a explicat Nicolae Ciucă.

La rândul său, ministrul Muncii Marius Budăi a spus că este vorba despre o politică fiscală.

„Este o chestiune de politică fiscală. Nu am avut această discuție, cel puțin la întâlnirile din coaliție care am fost eu, la care am fost eu, dar sunt sigur că domnul ministru de Finanțe, că e politică fiscală, nu e politică de la Ministerul Muncii, cu siguranță vă poate răspunde”, a spus Marius Budăi.