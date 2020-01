După ce a suferit enorm din cauza infidelităților lui Ilie Năstase, bruneta și-a găsit liniștea odată cu mariajul cu Florin Pastramă. Se pare că bruneta și-a deschis și o afacere. Este vorba despre un restaurant tip fast-food.

Hărnicia ei a fost vizibilă cel mai mult odată cu participarea la Ferma Vedetelor, unde afacerista a gătit, a spălat haine la mână, a tăiat lemne și a făcut curat. Acum, pe lângă diversele angajamente, proiecte, afeceri și evenimente, trebuie să aloce timp și restaurantului său tip fast-food. Bruneta nu se sfiește, muncește cot la cot cu angajații săi și se implică 100% în noua afacere. În restaurantul său de tip fast-food din zona Fundeni din Capitală clienții se pot bucura de șhaorma, pizza și pleșcaviță din pulpă de vițel, un produs adus din Timișoara.

„Astea sunt făcute de mine. Asta e rețeta noastră, din Banat, este o rețetă secretă, dar pot să vă spun că are și scorțisoară în ea. Eu am băgat bani aici și vreau să fiu foarte implicată, asta înseamnă și să servesc. L-am dus pe Forin la Timișoara, s-a îndrăgostit de pleșcavița. De aia am zis că trebuie neapărat să o aducem în București. Am revnovat spațiul ăsta și l-am făcut ceea ce este acum”, a declarat Brigitte Sfăt pentru Antena Stars.