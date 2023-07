Transpirația excesivă apare ca răspuns la exerciții fizice, la temperaturi ridicate sau la situații de frică, emoție și stres. Alcătuită din 99% apă și 1% sodiu și grăsimi, transpirația împiedică corpul să se supraîncălzească, iar pe măsură ce se evaporă, corpul se răcorește.

Uneori, transpirația excesivă (hiperhidroza) pate apărea chiar și atunci când ne aflăm în repaus sau într-un mediu răcoros.

Ce este hiperhidroza?

Hiperhidroza este o tulburare medicală care provoacă transpirație excesivă, spune Denise Pate, medic primar la Medical Offices of Manhattan din New York. Poate afecta mai multe zone ale corpului, inclusiv mâinile, picioarele, axilele și fața. În SUA, aproximativ 13% din populație are hiperhidroză și apare cel mai adesea la persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani.

Persoanele cu hiperhidroză pot transpira excesiv chiar și atunci când afară nu este cald, când nu sunt active fizic sau nu au o emoție puternică, spune Aanand Geria, medic dermatolog la Geria Dermatology din Verona. Hiperhidroza poate fi o afecțiune care poate afecta viața de zi cu zi a unei persoane și calitatea generală a vieții.

Ce cauzează hiperhidroza?

Transpirația este o funcție fiziologică reglată de eliberarea de acetilcolină (un neurotransmițător) de către sistemul nervos simpatic, spune Shoshana Marmon, profesor asistent de dermatologie la New York Medical College din Valhalla, New York. Este normal să transpiri atunci când faci sport, la temperaturi mai calde și ca răspuns la nervozitate, furie, jenă sau frică. Dar hiperhidroza este rezultatul dereglării glandelor sudoripare, spune dr. Marmon. Cu alte cuvinte, există o supraproducție de transpirație. Hiperhidroza poate fi cauzată de diverși factori, printre care:

Genetica (un istoric familial al afecțiunii)

Condiții medicale subiacente (diabet zaharat, menopauză, hipertiroidism sau boala Parkinson)

Reacții adverse ale unor medicamente (antidepresive, antipsihotice și medicamente pentru tensiunea arterială)

Tipuri de hiperhidroză

Există două clasificări principale ale hiperhidrozei, spune dr. Marmon. Hiperidroza primară sau focală este cel mai frecvent tip, care începe de obicei în primii ani ai vieții. Afectează mâinile, picioarele și axilele și nu are legătură cu o altă afecțiune medicală. Este legată de factori genetici, dar cauza sa nu este pe deplin înțeleasă, scrie Forbes.

Hiperidroza secundară sau generalizată se datorează în mod obișnuit unei afecțiuni medicale sau unui efect secundar al medicamentelor. Este mai frecventă la adulții cu vârsta de peste 25 de ani.

Diabetul, hipertiroidismul, menopauza, obezitatea, boala Parkinson, anumite tipuri de cancer și tulburările neurologice au fost asociate cu dezvoltarea hiperhidrozei secundare. Hiperhidroza indusă de medicamente este cea mai frecventă cauză.

Simptome de transpirație excesivă

Potrivit dr. Pate, simptomele transpirației excesive pot varia, dar de obicei includ:

Transpirație vizibilă care poate fi văzută pe piele, îmbrăcăminte sau pe ambele

Transpirați mai mult decât de obicei, chiar și atunci când sunteți în repaus sau când afară nu este cald

Transpirație excesivă pe palme și tălpi

Un miros puternic, neplăcut din cauza germenilor de pe piele care descompun transpirația

Iritația pielii care duce la erupții cutanate și infecții

Diagnosticarea hiperhidrozei

Pentru a fi diagnosticat cu hiperhidroză primară, veți fi supus unui examen medical amănunțit de către un dermatolog sau un medic primar, spune dr. Geria.

Hiperidroza secundară necesită teste suplimentare care variază de la caz la caz, explică dr. Geria.

Cum se poate trata hiperhidroza

Opțiunile de tratament pentru hiperhidroză includ:

Antiperspiranții care conțin clorură de aluminiu blochează temporar canalele sudoripare, spune dr. Marmon. Anticolinergicele precum glicopirolatul, oxibutinina și propantelina sunt medicamente care blochează acțiunea acetilcolinei (neurotransmițătorul responsabil cu stimularea glandelor sudoripare). De asemenea, iontoforeza este un tratament non-invaziv care presupune înmuierea zonei afectate în apă în timp ce se aplică un curent electric scăzut, spune dr. Pate.

Injecțiile cu botox (toxina botulină) sunt și ele un tratament aprobat de FDA pentru transpirația excesivă la subraț, care poate fi folosit și pentru tratarea altor zone, cum ar fi palmele și tălpile picioarelor, spune dr. Marmon.

Îndepărtarea glandei sudoripare poate fi efectuată prin intervenție chirurgicală

Simpatectomia (îndepărtarea glandei sudoripare) poate fi efectuată prin intervenție chirurgicală, liposucție sau aspirație cu ultrasunete, spune dr. Marmon. Simpatectomia toracică endoscopică este o procedură chirurgicală care include tăierea sau fixarea nervilor care provoacă transpirație în zona afectată, adaugă dr. Pate.

Brella SweatControl Patch este un plasture de sodiu de unică folosință care a fost aprobat de FDA în aprilie 2023 pentru tratamentul transpirației excesive la subraț. Funcționează prin termoliză alcalină direcționată (TAT), o metodă care provoacă inactivarea glandelor sudoripare, spune dr. Marmon.

Schimbarea stilului de viață poate fi de ajutor?

Schimbări ale stilului de viață pot ajuta la gestionarea afecțiunii, spune dr. Marmon, care recomandă:

Purtați haine largi, din țesături naturale, prin care pielea poate respira