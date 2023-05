Adrenalina

Un motiv ar putea fi legat de efectul cafelei asupra hormului adrenalina, care este un hormon de lupta sau „de fuga” pentru ca se elibereaza in corp in situatii de stres sau de pericol. Cafeina prezenta in cafea poate elibera adrenalina, iar asta poate duce la cresterea nivelului de energie si la senzatia de a fi in alerta.

Totusi, dupa aceasta crestere a adrenalinei poate urma o scadere brusca, iar asta duce la somnolenta si oboseala. In astfel de cazuri, cafeina interfereaza cu somnul si poate duce la oboseala dupa consumul unei cesti de cafea.

Toleranta la cofeina

Un alt motiv ar fi faptul ca exista oameni care sunt mai sensibili la efectele cafeinei si care pot experimenta oboseala si stare de somn chiar si daca au consumat o cantitate mica de cafea. Aceasta sensibilitate este data de obicei de varsta, sex, greutatea corpului, starea de sanatate si alti factori.

Privarea de somn

In ultimii ani obiceiurile sanatoase de somn nocturn au fost foarte afectate pentru ca multe persoane merg tarziu la somn, se uita la televizor sau stau pe telefon inainte de somnul de noapte. Acum avem acces la saltele de foarte buna calitate, care permit o odihna sanatoasa in timpul noptii, dar cu toate acestea numarul de ore de somn din fiecare noapte a scazut simtitor in era noastra.

Acest lucru poate duce la somn insuficient, iar daca o persoana este foarte obosita degeaba va incerca sa se energizeze cu (inca) o ceasca de cafea. Recomandarea somnologilor este ca somnul de noapte sa fie de cel putin 7 ore. Desi cafeaua ne poate tine mai mult timpt treji, ea nu este un substitut al somnului. Somnul insuficient poate reduce nivelul de alerta, poate scadea timpul de reactie si poate afecta in mod negativ gandirea.

Daca bei prea multa cafea, somnul va fi afectat, asa ca a doua zi te vei simti obosit. In final, cafeaua nu-si va mai face efectul, ci din contra, te vei putea simti obosit dupa ce o vei consuma.

Deshidratarea

Cafeaua este considerata un diuretic, iar asta inseamna ca dupa ce o consumi vei simti nevoia sa mergi la baie mai des. Daca te trezesti des pentru a merge la baie in timpul noptii, s-ar putea sa te simti obosit a doua zi. Studiile arata ca chiar si o mica deshidratare te poate face sa te simti obosit (sa-ti scada performantele cognitive, sa-si slabeasca memoria si sa-ti creasca nivelul de anxietate).

Nivelul de sange din corp

Cafeaua pe care o bei dimineata poate determina rezistenta la insulina si poate influenta negativ toleranta la glucoza. De multe ori, cei care sufera de diabet sau pre-diabet si au un nivel de zahar crescut in sange experimenteaza oboseala (acest lucru este valabil in special la femei).

Metabolizarea cofeinei

Nu toata lumea metabolizeaza cafeaua la fel. Se poate intampla ca o persoana sa metabolizeze cafeaua intr-un ritm mai lent, asa ca ea nu o sa-si faca efectul imediat.

Pe de alta parte, daca metabolizezi cafeaua mai rapid, s-ar putea sa te simti mai repede obosit, pentru ca efectul sau se pierde mai repede. Exista mai multi factori care influenteaza acest proces de metabolizare, iar fumatul este unul dintre ei (in sensul ca accelereaza metabolismul cofeinei).

Cum sa te bucuri cat mai mult de efectele cafelei?

Exista mai multe lucruri pe care le poti face in acest sens. De exemplu, poti sa dormi suficient, sa bei cafea dimineata sau pana la ora 15 – 16, sa te hidratezi bine si sa renunti la zahar.