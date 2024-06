De ce se îngălbenesc frunzele orhideelor. Pierderea frunzelor se poate intensifica, pe măsură ce planta intră în stadiul de repaus

De ce se îngălbenesc frunzele orhideelor. Acesta este un comportament tipic deoarece planta se pregătește să elimine frunza, astfel încât să se poată forma una nouă. Pierderea frunzelor se poate intensifica, pe măsură ce planta intră în stadiul de repaus, în timpul iernii. Cu toate acestea, frunzele îngălbenite excesiv, care afectează în special creșterea nouă, sunt un semn de stres al plantelor, indicând o problemă legată de îngrijirea orhideelor.

Deși nu puteți preveni căderea frunzelor îngălbenite, puteți diagnostica și rezolva problemele orhideelor pentru a evita moartea plantelor, scrie Gardeningknowhow. Iată care sunt cele mai cunoscute motive ale îngălbenirii frunzelor de orhidee.

Prea multă lumină

Frunzele îngălbenite pot fi un semn că planta primește prea multă lumină directă. Verificați dacă există frunze de orhidee arse de soare. Aceasta este o cauză evidentă. În schimb, o plantă care nu primește suficientă expunere la lumină are de obicei frunze de culoare verde închis.

Cerințele luminii pentru orhidee variază în funcție de diferitele tipuri de orhidee. Celor mai multe specii nu le place să fie poziționate în lumina directă a soarelui. Dacă planta se află la o fereastră însorită, orientată spre sud, încercați să o mutați într-o zonă care primește lumină puternică indirectă. Ideal ar fi lângă o fereastră orientată spre est sau vest.

Udarea excesivă

De ce se îngălbenesc frunzele orhideelor. Udarea excesivă este o cauză comună a uciderii plantelor, iar orhideele nu fac excepție. Dacă rădăcinile sunt lăsate în prea multă apă, se produce putregaiul rădăcinilor și putregaiul coroanei orhideei, care ar putea să nu fie vizibile până când frunzele de orhidee nu devin galbene.

Speciile de orhidee pseudobulb stochează puțină apă în plantă, permițând perioade puțin mai uscate între udare. Cu toate acestea, speciile fără capacitate de stocare a apei, cum ar fi orhideea Phalaenopsis, nu ar trebui lăsate să se usuce complet.

Băgați un deget în pământul din ghiveci pentru a simți umezeala și verificați dacă există semne de condens pe acesta. Rețineți că atunci când o orhidee înflorește, ar trebui udată mai des. Reduceți frecvența udarii dacă florile s-au decolorat.

Temperaturile scăzute

Dacă orhideea se află într-o cameră rece, aceasta ar putea fi cauza îngălbenirii frunzelor. Orhideele pot fi clasificate cu creștere caldă, intermediară sau cu creștere rece. Orhideele cu creștere caldă, care includ Phalaenopsis și Vanda, necesită temperaturi în timpul zilei de la 21 până la 29 ° C, cu mimime pe timp de noapte de 15 ° C.

Orhideele cu creștere rece, inclusiv Cymbidium și Dendrobium, se dezvoltă la temperaturi de zi de 15 până la 21 ° C și la temperaturi nocturne de cel puțin 10 ° C. Orhideele cu creștere intermediară, cum ar fi Cattleya, Oncidium și Paphiopedilum, au nevoie de temperaturi în timpul zilei de 18 până la 24 ° C și temperaturi nocturne de cel puțin 12 ° C.

Asigurați-vă că orhideea este poziționată într-o cameră în care poate primi aceste temperaturi și îndepărtați-o de sursele de curent, cum ar fi gurile de aer condiționat.

Fertilizare slabă

De ce se îngălbenesc frunzele orhideelor. Lipsa de nutrienți, cum ar fi fierul, magneziul sau azotul, poate face ca frunzele unei orhidee să se îngălbenească. Fertilizarea orhideelor este un aspect important al îngrijirii – dar numai în timp ce planta se află în stadiu activ de creștere.

Un îngrășământ echilibrat pentru orhidee, solubil în apă, este cea mai ușoară soluție – se aplică săptămânal sau bisăptămânal, conform instrucțiunilor producătorului.

Bolile

Bolile orhideelor pot face ca frunzele să li se îngălbenească, dar de obicei există și alte simptome. Verificați dacă există pete pe frunze, deoarece indică o infecție fungică. Petele negre sunt un semn de putregai negru; petele albe sunt un semn al mucegaiului; iar petele maronii sunt un semn de pete bacteriene, deși pot fi cauzate și de arsurile solare.

Putregaiul bacterian este un vinovat comun și poate duce rapid la moartea plantelor. Pe lângă îngălbenire, frunzele pot părea îmbibate de apă, iar planta va avea un miros neplăcut. Primul pas este izolarea plantei de alte plante, astfel încât infecția să nu se extindă. În plus, puteți trata plantele din vecinătate cu un fungicid preventiv.

Îndepărtați țesutul afectat din orhidee cu un cuțit ascuțit și steril. Pot fi doar frunzele sau poate fi necesar să tăiați în pseudobulbi sau rizom. Pentru a împiedica dezvoltarea infecției în zone sănătoase, ar trebui să aplicați un fungicid. Scorțișoara este un fungicid natural eficient. Alternativ, utilizați o perfuzie fungicidă.

Dăunători

O invazie de insecte poate duce la îngălbenirea frunzelor orhideelor. Dăunătorii orhideelor pot trece cu ușurință neobservați, cu excepția cazului în care verificați în mod regulat planta îndeaproape pentru insecte mici, inclusiv sub frunze.

Vinovații obișnuiți includ afidele, insectele, solzii, acarienii și muștele albe.