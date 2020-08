Profesioniștii ne sfătuiesc să avem întotdeauna în vedere etapele pe care ni le dorim, atunci când plănuim o reamenajare a locuinței. În cazul tâmplăriei, este recomandat să te informezi in detaliu pentru a cumpara ieftin insa, ceea ce vă trebuie si să știi că aceasta este o lucrare cu un puternic caracter invaziv, deoarece în cele mai multe dintre cazuri pereții trebuie să fie decupați, pentru a face loc tâmplăriei, lucru care necesită mai apoi reparațiile de rigoare. Din acest motiv, se recomandă să ai în vedere efectele, pentru a-ți putea organiza cât mai bine etapele de lucru.

Ce implicații are montajul tâmplăriei asupra elementelor constructive?

Glafurile și pervaze

Acestea sunt zonele cel mai puternic afectate de lucrările de montaj a tâmplăriei PVC, deoarece este nevoie de integrarea profilelor în spațiul alocat acestora. Dacă există tâmplărie preexistentă, aceasta va trebui scoasă, iar de cele mai multe ori operațiunea poate lăsa urme, goluri și suprafețe lipsite de planeitate. Din acest motiv este indicat să montezi glafurile abia după finalizarea lucrărilor de montaj, mai ales dacă vorbim de glafuri din materiale scumpe, precum piatra naturală: marmură, granit sau travertin.

Vopseaua lavabilă

Dacă locuința deja a fost vopsită, atunci în mod clar operațiunea va trebui să se repete deoarece montajul tâmplăriei afectează, din păcate, vopseaua lavabilă din jurul zonei de contact. Va fi așadar nevoie de o curățare a lavabilei vechi, de aplicarea unei amorse, care să ajute la aderență și mai apoi de vopsirea din nou a suprafeței afectate. De reținut este faptul că vor fi necesare și mici reparații locale acolo unde este necesară spargerea zidului, pentru a face loc noii tâmplării.

Golul pentru ferestre

În funcție de dimensiunile tâmplăriei preexistente, se poate decide asupra lărgirii zonei de contact pentru tâmplăria PVC. Acest lucru presupune nu doar un puternic disconfort legat de execuția lucrărilor de spargere, dar și o structură care va trebui reparată acolo unde suprafața este denivelată.

Parchet, pardoseli epoxidice, acoperiri ceramice

Din cauza volumului de lucrări, dar și a metodei de lucru, se poate întâmpla ca pardoselile să fie afectate. Firește însă, este indicat să protejezi pardoseala folosind produse de acoperire (saci, țesături sau ziare) însă uneori se poate întâmpla ca mici accidente să rămână mărturie a lucrărilor efectuate în scopul schimbării tâmplăriei.

Deși în general pardoselile sunt realizate din materiale rezistente și durabile, nu șocurile mecanice par să fie cel mai mare pericol, ci chiar materialele de construcții folosite pentru reparații sau mai bine spus substanțele folosite pentru curățarea urmelor lăsate de acestea. Stropii de spumă poliuretanincă, folosită pentru etanșarea si monolitizarea tâmplăriei în zid, materialul pentru repararea pervazului sau vopseaua lavabilă, fiecare dintre acestea pot afecta pardoselile, iar materialul din care acestea din urmă sunt realizate ar putea să își piardă proprietățile (spre exemplu parchetul se poată păta, marmura se mătuiește în urma curățării, iar pardoselile epoxidice se pot zgâria).

Montajul profesionist al tâmplăriei te poate scuti în mare parte de aceste neplăceri, iar specialistii in tamplarie te pot sfătui cât mai bine astfel încât să nu fii nevoit să cheltui sume foarte mari de bani în scopul amenajării ferestrelor sau în vederea reparațiilor ulterioare. Ei pot lucra astfel încât să reducă pe cât posibil disconfortul, deoarece experiența lor este constantă în timp. Ei intuiesc problemele ce pot apărea, dar și cerințele pe care le are realizarea unei astfel de lucrări. În plus, dacă optezi pentru tehnologii și produse noi, vei avea certitudinea că acestea sunt pe mâini bune, deci implicit și confortul tău și banii tăi de asemenea. Necesarul de scule, rezervele de materiale și gândirea analitică vor constitui piesele de bază ale realizării unei lucrări eficiente, de care să fii în final mulțumit.

Este recomandat să apelezi la montajul profesionist al geamurilor termopan, însă în același timp poți cere indicații și poți pune întrebări acolo unde consideri că este necesar. Important este ca în final lucrările să redea exact proiectul propus, deoarece acesta este scopul pentru care apelezi la profesioniști, și anume realizarea unor lucrări fără cusur.

Ferestrele sunt mai mult decât o simplă lucrare de amenajare a locuinței. Ele reprezintă închiderea caselor noastre, reprezintă înglobarea noțiunilor de confort, dar și a celor de siguranță, deoarece alături de zidurile casei, ferestrele contribuie la delimitarea proprietății și a intimității noastre.