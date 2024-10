Întrebat, în cadrul dezbaterii de la Antena 3 CNN, dacă se va compromite, Nicolae Ciucă a răspuns:

„Nu m-am compromis niciodată, nu am făcut titlu de glorie din ce am realizat profesional. Ca președinte voi face tot ce am reușit să dobândesc în experiența mea de viață în domeniul apărării și diplomației”.