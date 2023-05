După ce Rusia a invadat Ucraina, Statele Unite și unii aliați au impus Rusiei sancțiuni considerate printre cele mai dure. Acestea s-au înăsprit de-a lungul timpului și includ limitări ale capacității Rusiei de a face schimburi cu lumea exterioară, interzicerea multor importuri de tehnologie, boicotarea produselor energetice rusești și plafonarea prețului la petrolul rusesc, pentru a nu mai alimenta pușculița de război a Moscovei.

Dar Rusia nu renunță. „Rusia nu se află sub genul de presiune pe care SUA au anticipat-o din punct de vedere economic”, a declarat Ian Bremmer, președintele Grupului Eurasia. „Se află sub presiune militară mai mult decât și-a imaginat America. Dar nu și sub presiunea economică”, a subliniat expertul, scrie Yahoo. Finance.

Exporturile de petrol ale Rusiei au atins un nivel maxim post-invazie

Producția economică a Ucrainei a scăzut cu 29% în 2022, pe măsură ce invazia a făcut ravagii. Cu toate acestea, PIB-ul Rusiei a scăzut cu doar 2% anul trecut, deoarece vânzările de petrol și gaze naturale, în special către națiunile care nu participă la sancțiuni, au compensat daunele cauzate de măsurile punitive ale Occidentului. „Sancțiunile Occidentului au redus semnificativ capacitatea Rusiei de a duce un război? Nu!”, spune Robin Brooks, economist-șef la Institutul pentru Finanțe Internaționale. „Sancțiunile financiare nu l-au împiedicat pe Putin să obțină banii necesari din exporturile de energie”, a continuat el.

Aliații Ucrainei ar putea face mai mult. Ei vor să reducă veniturile petroliere ale Rusiei, fără a forța petrolul rusesc să iasă de pe piață, deoarece asta ar crește costurile energiei peste tot și ar submina sprijinul public pentru sancțiuni. Plafonarea prețului la achizițiile de petrol rusesc este de 60 de dolari pe baril. Dar Rusia continuă să vândă tone de petrol, cu profituri mari, altor națiuni care nu participă la decizia de plafonare a prețurilor, cum ar fi China și India. În aprilie, exporturile de petrol ale Rusiei au atins un nivel maxim post-invazie, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Efectul de golire a unui lighean plin cu apă cu o linguriță

De asemenea, Europa și Statele Unite au grijă să nu-l vizeze personal pe Putin, pentru a evita să creeze impresia că încearcă să-l răstoarne de la putere, ceea ce l-ar putea face pe Putin mai imprudent. „Știm oameni care sunt membri apropiați ai cercului interior al lui Putin, care nu sunt supuși sancțiunilor”, a declarat fostul magnat rus Mihail Hodorkovski, fondatorul Comitetului anti-război rus. „Anumite bănci, care sunt valizele personale cu bani ale lui Putin, nu sunt sancționate”, a mai spus Hodorkovski. El a comparat efectul sancțiunilor impuse de Occident cu încercarea de a goli un lighean plin cu apă cu ajutorul unei lingurițe.

În plus, Rusia a reușit să eludeze sancțiunile pe care SUA și alte națiuni le-au impus după ce Rusia a ocupat peninsula Crimeea în 2014. Un raport din aprilie al CSIS a descoperit că 15 luni de sancțiuni au împiedicat capacitatea Rusiei de a reconstitui rapid echipamentul militar pierdut în Ucraina, dar a observat diferite moduri prin care Rusia a reușit să obțină tot ce are nevoie pentru a continua războiul.

Iranul a contribuit foarte mult

Pentru a obține cipuri de computer și alte componente necesare, Rusia importă acum mai multe produse cu dublă utilizare, care ar putea avea atât aplicații comerciale, cât și militare. Este vorba de semiconductori, cruciali pentru multe sisteme de arme. Multe dintre aceste produse trebuie să treacă prin „tot felul de furnizori obscuri și mai multe coridoare terestre”, potrivit CSIS, dar ajung în continuare în Rusia. Iranul a contribuit enorm. Teheranul ia echipamente militare occidentale din Irak și din alte locuri și le trimite peste Marea Caspică, spre porturile rusești. Moscova și Teheran discută despre construirea unei linii feroviare care să elimine sancțiunile în jurul Mării Caspice și care ar permite Rusiei să obțină produse din India. Ca să nu mai vorbim de dronele de atac și alte echipamente pe care Iranul le vinde Rusiei. Deși China nu trimite arme Rusiei, oferă tehnologie cu dublă utilizare.

Turcia, Peninsula Balcanică și statele din Asia Centrală, cum ar fi Georgia, Armenia și Kârgâzstan, adăpostesc rute de contrabandă ideale. Mai mult: Rusia înființează companii-paravan în Europa, Asia și Africa pentru a obține tehnologie interzisă. „Rusia are un grad remarcabil de adaptabilitate la sancțiunile occidentale”, conchide raportul CSIS. „Dimensiunea și amploarea acestui război forțează Moscova să lucreze la o scară fără precedent”, susține documentul.