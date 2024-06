În 2019, a decis să își deschidă propria agenție, obținând licența de turism în luna aprilie a aceluiași an.

Primul an a fost unul de adaptare, mai ales că Lucia nu avea experiență și în domeniul antreprenoriatului. Ca la orice început, a încercat să facă lucrurile cât mai bine: a închiriat spațiu, a investit bani în birouri, scrie infofinanciar.ro.

Provocările pandemiei pentru o agenție de turism

Lucia ne-a spus că, în orice agenție, în luna decembrie sunt cele mai mari vânzări. Astfel că în ianuarie și februarie 2020 și-a scos cheltuielile de la început. Ba chiar a reușit să iasă pe plus. În martie a venit însă pandemia de COVID-19, iar totul a început să se închidă.

„Eu, pentru că am început de la zero barat, nu aveam o bază de clienți. Iar în pandemie a fost cădere totală. Trei luni am fost închiși. Toată lumea a vrut să anuleze. Toți voiau să primească banii înapoi“, a declarat aceasta.

Atunci când industria turismului se blochează, în general se blochează și banii turiștilor. Lucia ne-a explicat faptul că vacanțele sunt plătite în rate, deci la început se dă un avans. Nu rămân însă toți banii la agenție, o parte dintre ei ajung la tur operator. Care, la rândul lui, trimite o sumă către compania aeriană și către hotel.

„Cumva, toți sunt angrenați în lanțul acesta de servicii pe care tu îl recomanzi și îl precomanzi. Mai ales că nu se face nicăieri o rezervare fără un avans, fără un contract“, a continuat Lucia.

Antreprenoarea a păstrat o relație de comunicare bună cu clienții, întrucât era ceva nou pentru toată lumea. Nimeni nu avea un răspuns și nu știa ceea ce urmează să se întâmple. Există situații în care unele state își închid granițele, însă atunci clienții sunt redirecționați către alte destinații. Dar de această dată totul era închis.

Din cauza incertitudinii generalizate, oamenii își cereau banii înapoi. Lucru care era imposibil de realizat atunci însă, a precizat Lucia: „Le-am explicat că banii nu se vor pierde. Le-am dat niște vouchere, prin care să le demonstrăm că, după perioada aceasta, ei își vor putea reface rezervările către alte destinații sau chiar să-și primească banii înapoi.“

A fost un moment de criză, în special în turism. Lucru care a necesitat blocarea întregului sector, pentru că altfel s-ar fi intrat într-un faliment la nivel macro.

A folosit pandemia pentru a-și face planul de viitor

În pandemie, Lucia și-a făcut planul de atac pentru ceea ce avea să urmeze după această perioadă. Antreprenoarea mergea în continuare la birou și se gândea ce le putea oferi clienților mai bun, ce putea îmbunătăți pentru atunci când lucrurile vor începe din nou să funcționeze.

„Eram unicul angajat într-o firmă mică cu mari probleme. Dar am reușit și am trecut și de 2020. În 2021, au început să se deschidă anumite destinații“, relatează Lucia.

Lecțiile învățate au fost însă importante. Lucia Erbiceanu consideră că ar trebui introdusă o legislație, atât în România, cât și în Europa, prin care sectorul de turism să fie protejat în astfel de situații de criză.

O agenție de turism este cu totul altceva decât un influencer care face un story într-o locație drăguță. O persoană poate oferi un pachet turistic, însă nimeni nu asigură turiștii că ei vor și ajunge în acel loc. Astfel, aceștia sunt puși în situația de a verifica datele pentru a nu se lăsa păcăliți. Agenția oferă consumatorului siguranță în ceea ce privește vacanța. „Noi avem licență de turism, brevet de turism, facem cursuri, avem firmă, declarăm, plătim impozite, taxe și așa mai departe. Le putem oferi servicii foarte bune față de tot felul de oameni care nu au experiența asta“, a explicat Lucia.

Când războiul îți bate la ușă renunți la vacanță

Deși după pandemie, toată lumea se aștepta ca lucrurile să revină la normal, nu a fost așa. Războiul de la granițele României, din Ucraina, a avut un impact destul de serios asupra sectorului de turism și, implicit, asupra agenției.

Efectul a devenit rapid vizibil mai ales că, după pandemie, apetitul de călătorii crescuse considerabil. Oamenii ar fi mers oriunde, iar majoritatea țărilor își redeschiseseră granițele. În plus, pentru că românii au fost plătiți pe perioada pandemiei, aceștia aveau și economii pentru bugetul de vacanță. Dar, atunci când un război îți bate la ușă, nu te mai gândești la asta, ci cum să ai bani ca să pleci spre un loc sigur.

„Turismul este cel mai afectat domeniu de activitate din lume. Suntem afectați și de ploaie, și de vânt, de ninsori, de război. Ne era teamă că urmează și la noi“, a subliniat Lucia Erbiceanu.

În 2022, la începutul războiului, situația este instabilă din toate punctele de vedere.

„Din păcate, vacanța este primul lucru la care renunți în atunci când ai o problemă. Dacă ești bolnav, nu mai pleci în vacanță. Dacă ai probleme cu banii, dacă te dă afară de la serviciu, dacă crește inflația, dacă cresc taxele. În vacanță, poți să te duci și la țară sau cu cortul ori ceva de genul ăsta. Poți să mergi cu prietenii la o piscină în București și ai terminat“, a explicat Lucia.

Încet, încet, situația a revenit însă la normal. General managerul agenției Traveliana a declarat că și tichetele de vacanță au avut un impact pozitiv în sectorul de turism în anii trecuți. Mai ales că erau oameni care mergeau pentru prima dată pe litoralul românesc.

În 2023, cifra de afaceri a agenției Traveliana a fost de 780.000 de euro, iar profitul – de aproximativ 3%. „Marjele în turism sunt foarte mici, undeva de 7-8 %. Iar din bani aceștia am toate cheltuielile firmei pe care trebuie să le scot și rămân cu un 3%. Eu lucrez ca SRL, normal, cu impozit pe profit 16%“, a explicat antreprenoarea.

Unde merg românii în vacanță

În ceea ce privește destinațiile, românii preferă Antalya, Turcia, mai ales în cazul familiilor cu copii. Motivele sunt numeroase. Se ajunge rapid – zborurile durează puțin peste o oră. Iar resorturile cu all inclusive sunt adevărate paradisuri atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. Mai ales că acestea au și tobogane, locuri de joacă, cluburi.

O destinație favorită a românilor este și Grecia. Turiștii pot ajunge aici atât cu mașina, dacă închiriază bărci sau merg cu avionul. Oferta de vacanțe este extrem de variată și include toate insulele.

„Pe locul trei este Spania și ea cu toate insulele. Spaniolii fac turism de foarte mulți ani, sunt foarte bine organizați și ai foarte multe lucruri de văzut acolo. De aceea eu consider că, în Spania, cel mai bine este să ai mic dejun și atât. Nu sta într-un resort cu all inclusive pentru că pierzi toate lucrurile frumoase pe care poți să le vezi“, recomandă Lucia.

Potrivit acesteia, circuitele culturale sunt extrem de apreciate de români. Pachetele de vacanță includ tururi ghidate a celor mai importante obiective dintr-un oraș.

„Ghizii sunt super bine specializați. Iar tarifele la care ajungi mergând cu un grup întreg în loc să pleci de unul singur să vizitezi toate lucrurile astea sunt considerabil mai avantajoase. În plus, foarte mulți operatori de circuite culturale în România își fac treaba foarte bine“, a explicat antreprenoarea.

Printre destinațiile în care merg tot mai mulți români în vacanță se mai numără și Italia, Franța, Croația. General managerul ne-a dezvăluit că pentru vacanțele de tip charter este recomandat să fie achiziționate în perioada ianuarie-martie. Mai ales că atunci există și reduceri, iar sejururile se pot achita și în două, trei rate. „Românii vânează ofertele speciale și cele mai bune tarife“, a precizat Lucia.

Câți bani se alocă pentru o vacanță

În ceea ce privește bugetul alocat de români pentru vacanță, acesta depinde de la om la om. Poate fi de 200 de euro, dar poate ajunge la câteva mii.

„De exemplu, sunt pachete de vacanță 7 nopți cu all inclusive și de la 230-240 EUR în Tunisia, poate chiar și Antalya. În turism lucrurile sunt foarte simple. Cu cât crește bugetul, cu atât ai servicii mai bune și hotel mai bun“, a menționat antreprenoarea.

Lucia Erbiceanu ne-a dat mai multe exemple în acest sens. Astfel, închirierea unei vile în Grecia pentru o săptămână pleacă de la 2.300 de euro. Dar poate ajunge și la 11.000 de euro. Pentru perioade mai lungi petrecute în Bali, românii pot plăti și 15.000 de euro. Însă prețul crește în funcție de serviciile pe care le doresc clienții. Există, de exemplu, și persoane care vor să vadă toată America de Nord și alocă și o lună, două pentru acest lucru.

Un loc special în oferta turistică îl ocupă croazierele. „Croazierele sunt produsele turistice cele mai bine organizate din lume. Pe lângă faptul că oferă hotel, include și entertainment, și restaurant, dar și excursii opționale“, a precizat Lucia.

Concluzia sa este că, în ceea ce privește costurile pentru o vacanță, „Sky is the limit“. Mai ales că turismul merge pe cerere și ofertă: dacă cererea există, atunci și prețul va crește.