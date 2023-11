Aderarea României la spațiul Schengen nu va avea loc nici la sfârșitul acestui an, conform unor surse guvernamentale.

În cadrul Consiliului de Justiție și Afaceri Interne (JAI) programat pentru 4-5 decembrie 2023, când se va discută aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, nu se va realiza un vot asupra acestei chestiuni. Totuși, acest subiect ar putea fi luat în considerare într-o ședință extraordinară la sfârșitul lui decembrie 2023.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține ferm că este o amânare strategică din partea României. Este vorba despre un vot pentru cele două țări, iar demersul a fost inițiat în colaborare cu Bulgaria. Bulgaria a întâmpinat unele probleme în relația sa cu Olanda, dar au fost rezolvate în cele din urmă. Controalele de la granița de sud a Bulgariei au decurs bine, iar Olanda nu mai are rezerve.

Cu toate acestea, este necesar un vot de validare în Parlamentul de la Haga, vot care nu a avut loc în trecut. Votul anterior a fost negativ. Acum, este nevoie de un vot favorabil care să treacă prin Parlamentul de la Haga.

Potrivit lui, în prezent, nu există o amânare cauzată de situația României. La toate nivelurile diplomatice ale statului român se depun eforturi, iar relația sa cu Austria este complet diferită față de acum un an. Conform spuselor sale, este foarte probabil ca la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne (JAI) din martie 2024 sau mai devreme, imediat după soluționarea problemelor dintre Olanda și Bulgaria și după votul de la Haga, lucrurile să se așeze pe un făgaș favorabil pentru România.

„Nu vreau să dau nicio speranță nimănui, canalele diplomatice sunt redeschise cu Austria. (…) Austria nu are aceeași atitudine pe care a avut-o în urmă cu un an față de România. Bulgaria are astăzi o problemă, nu România”, a adăugat europarlamentarul liberal, potrivit sursei citate anterior.