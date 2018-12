Darren Cahill a spus ADEVĂRUL! De ce s-a despărțit de Simona Halep. Abia acum s-a aflat

Cahill a mentionat insa ca singurul motiv pentru care a luat decizia de a pune punct colaborarii a fost dorinta sa de a fi aproape de fiul sau, care urmeaza sa mearga la colegiu.

Apoi, Cahill a povestit si felul in care s-a produs despartirea de Simona.

"Comunicarea cu Simona a decurs in regula, e practic parte din familia mea. Ea stia ca urmeaza un an important pentru mine. Baiatul meu are 17 ani, vrea sa devina si el jucator de tenis si sa ajunga la colegiu in SUA. Asa ca era dificil sa mai pot calatori 35 de saptamani pe an. A fost o decizie usoara din punctul de vedere al familiei, insa destul de dificil sa ma despart de Simona. Ea este insa o campioana, a inteles si m-a sustinut.

Nu a fost o decizie foarte dificila, dar s-ar putea sa am niste regrete cand vor incepe turneele si o voi vedea pe teren. Totusi, pana la urma aceasta este decizia pe care am luat-o", a spus Darren Cahill la emisiunea The Aftermath.

Intrebat daca va mai antrena pe cineva in 2019, Darren a fost ferm: "Nu voi mai antrena. Voi continua colaborarea pe ESPN, voi urmari tenisul, in special pe cel masculin".

Colaborarea dintre Simona si Darren a inceput in 2015, iar sub comanda australianului sportiva noastra a castigat primul Grand Slam din cariera si a incheiat de doua ori la rand pe primul loc in clasamentul WTA, in 2017 si 2018.

Dupa despartirea de Darren, Simona a hotarat sa mearga la primele turnee din 2019 fara antrenor. Ea si-a inceput pregatirea sub comanda lui Florin Segarceanu, care nu o va insoti insa si la turnee.

Prima competitie din 2019 la care va participa Simona este cea de la Sydney, incepand cu 7 ianuarie, potrivit Știripesurse.ro.