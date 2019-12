Viorica Dăncilă este, de obicei, foarte discretă când vine vorba despre viaţa personală, însă, înainte de turul doi al alegerilor prezidenţiale, a acceptat să acorde un interviu de acasă, alături de soţul său, în emisiunea Florentinei Fântânaru de pe Antena 3.

”Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraş. Venise de la oraş şi am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieșit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soție! (…) ”În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis… m-a tras deoparte și mi-a zis: ”Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?” ”Stai liniștit, tată, că o să vezi că da” ”, a povestit atunci Cristinel Dăncilă, soţul fostului premier.

Şi Viorica Dăncilă a avut numai cuvinte de laudă la adresa socrilor:

”Am avut noroc şi am învăţat un lucru, că şi eu trebuie să fiu la fel şi că aceeaşi dragoste pe care am primit-o eu de la socrii mei şi aceleaşi aprecieri trebuie să le transmit mai departe soţiei fiului meu.”

Chemaţi în instanţă la Judecătoria Videle

Potrivit declaraţiei de avere a fostului lider PSD, Viorica Dăncilă are reşedinţa în oraşul Videle. Ea deţine acolo, în cote egale cu soţul său, un apartament spaţios. Nu multă lume ştie însă că, din cauza acestei locuinţe, Cristinel Dăncilă a fost chemat în instanță de asociația de proprietari a blocului, scriu cei de la stirilekanald.ro.

Soțul Vioricăi Dăncilă avea postura de ”pârât” într-un proces care avea trecut la rubrica ”obiect” termenul ”pretenții”. Procesul a avut loc în urmă cu câţiva ani, la Judecătoria Videle. Până la urmă, părțile au căzut la pace, după doar câteva luni, semn că familia Dăncilă a încheiat litigiul cu asociația de proprietari a blocului din Videle.

Te-ar putea interesa și: