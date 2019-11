Într-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu a declarat că rezultatele alegerilor sunt dezastruoase și că PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Potrivit acestuia, s-au făcut analize doar la nivel județean și ar fi fost necesare analize și la nivel național. Aici a greșit PSD-ul.

”Rezultatele ne arată, însă, că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce şi în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în 6 luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem!”, scrie Ciolacu pe Facebook.

De asemenea, președintele Camerei Deputaților felicită pe toți cei care s-au implicat în campanie și le mulțumește tuturor celoor care au susținut partidul social democrat. ”Mulţumiri speciale le adresez şi buzoienilor mei care mi-au fost alături întotdeauna!!, afirmă el.

”Sper ca viitorul mandat al lui Klaus Iohannis să aducă mai multe realizări pentru România”, spune Ciolacu.

Rezultatele alegerilor arată că Klaus Iohannis a obţinut 63.16% din voturi şi Viorica Dăncilă – 36,89 %. În ceea ce privește rezultatele din diaspora, Klaus Iohannis are un scor de 92,19%, iar Viorica Dăncilă 7,81%. Numărul total de voturi din țară şi din străinătate este de 9.632.798, reprezentând 96,03%, situaţie în care Klaus Iohannis a fost votat de 6.306.918 de alegători, reprezentând 65,47%, iar Viorica Dăncilă a primit voturile a 3.325.880, adică 34,53 %.

Totodată, Viorica Dăncilă a declarat că se vor face restructurări în interiorul partidului.

”Dacă colegii vor considera că trebuie să fac acest pas, atunci trebuie să facem un congres pentru că am fost aleasă prin congres”, a spus Dăncilă, vorbind despre faptul că PSD are nevoie de ”înţelepciune şi mult calm”.

Marţi, Comitetul Executiv al PSD se reuneşte pentru a analiza rezultatul alegerilor.

