Cei doi lideri ai Alianţei USR – PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, şi-au anunţat, luni, susţinerea pentru candidatul Klaus Iohannis în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Cred că nu este nicio surpriză că susţinerea noastră va merge către Klaus Iohannis. Sper să avem ocazia în perioada următoare pentru a consolida această susţinere, să avem o discuţie cu domnul Iohannis pentru a ne asigura că proiectul politic pe care domnia sa îl susţine este aliniat cu obiectivele noastre şi putem da acest semnal de capacitate de colaborare între proiectul pe care îl susţine Iohannis şi pe care îl susţinem noi”, a spus preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă.

Liderul USR, Dan Barna, cel care a ieşit pe locul trei după turul de scrutin de duminică, a spus, la rândul său, că va recomanda susţinerea lui Klaus Iohannis.

„După cum ştiţi, în Parlamentul României USR şi în ultimul an Alianţa USR – PLUS am fost cei mai activi şi mai dinamici contestatari ai PSD şi ai pesedismului. Nu se pune problema să putem acorda vreodată vot sau sprijin doamnei Dăncilă. Răspunsul este unul evident. Voi recomanda susţinătorilor mei să-l susţină pe Klaus Iohannis”, a afirmat Dan Barna.

Candidatul Alianței USR – PLUS, Dan Barna, nu a reușit să câștige în niciun județ din România, potrivit datelor provizorii din toate secțiile de votare din țară, publicate luni dimineață de Autoritatea Electorală Permanentă.

