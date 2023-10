Dana Budeanu a adus în atenția publicului problema alarmantă a consumului de droguri printre tinerii români, în special în rândul minorilor.

Invitată în exclusivitate la emisiunea „Punctul Culminant” de la România TV, creatoarea de modă a dezvăluit detalii înfricoșătoare despre modul în care medicamentele eliberate fără prescripție medicală ajung să fie consumate ca droguri, punând în pericol sănătatea și siguranța societății.

„Vreau sa spunem public ca acest subiect al pastilelor l-am lansat tot noi, fix aici, in luna ianuarie. Azi am trimis un articol din Times in legatura cu Aderal, un medicament pentru ADHD, care nu se mai gaseste. De ce? Pentru ca a fost foarte prescris, pentru ca asa sunt prinsi copiii”, arată aceasta.