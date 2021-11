Într-un interviu acordat pentru ciao.ro, Dan Negru a vorbit despre pasunea sa pentru vacanțele exotice. El a subliniat faptul că pandemia de coronavirus i-a ”pus pe butuci amintirile” pe care și le-a făcut în ultimii ani.

Totodată, prezetatorul tv susține că de-a lungul anilor a vizitat mai multe locații, printre care și China, țara unde a debutat pandemia de coronavirus.

„Din toate, rămân amintirile și poveștile. La capăt de drum nu ne amintim zile ci clipe. Asta e motivul pentru care-mi plac călătoriile și dacă m-a enervat ceva în perioada asta e tocmai faptul că au pus pe butuci amintirile. Călătoriile lasă amintiri și asta s-a întâmplat. Au băgat în faliment cea mai frumoasă fabrică a omului: fabrica de amintiri. Am vizitat multe țări până să înceapă nebunia, și nu de puține ori mă hrănesc cu amintirile acelor vacanțe. Clipe, nu zile.

Sunt fanul locurilor exotice și mă uit la show-urile tv românești filmate în țări exotice. Îmi pare rău că televiziunile aleg doar show-uri de umilință. Produsele de tip Pekin Expres sau Temptation Island sunt numite în industria tv „humiliting show” (show-uri de umilință) pentru că-i pun pe concurenți în situații stânjenitoare, umilitoare. Dar piața TV e plină și de formate cool și curate filmate în locuri exotice”, a spus Dan Negru.

În ceea ce privește situația din China, prezentatorul tv susține că a ajuns acolo înainte ca ”nebunia cu virusul” să înceapă. El a mai dezvăluit că a mâncat inclusiv specialitățile de acolo precum șerpii sau gândacii din piețele umede unde se zvonește că ar fi izbucnit virusul și se simte în continuare destul de bine.

Dan Negru, despre piața umedă din Wuhan

”Îmi plac locurile alea și sunt sigur că o să vină și vremea acestor formate tv. La fel e și China sau orice altă țară. Găsești exoticul curat și exoticul murdar. Am fost în China cu puțin timp înainte să explodeze nebunia virusului. Și am mâncat șerpi și gândaci din celebrele „piețe umede” de unde se spune că ar fi izbucnit virușii. Dar, uite, supraviețuiesc”, a mai spus Dan Negru.

Întrebat cum crede că ar fi debutat coronavirusul, prezentatorul tv susține că nu este interesat de începutul pandemiei ci de data la care se va termina. E a subliniat faptul că situația este extrem de deprimantă, în special în ultima perioadă.

„Pe mine cel mai tare mă neliniștește faptul că nimeni nu spune cum se va termina. Nu există o explicație a începutului și nu există un orizont al sfârșitului. Nimic nu e mai deprimant. În schimb, toți au opinii, păreri”, a mai spus Dan Negru.

În ceea ce privește criza financiară despre care se tot vorbește de ceva timp, Dan Negru a declarat că i s-a propus să intre în politică, însă este dezamăgit de această ramură.

El a mai subliniat faptul că această criză care va lovi România va fi una destul de dificilă, iar oamenii vor fi nevoiți să facă eforturi mari pentru a o putea depăși.

„Nu e nimeni pregătit, și dacă ai minime cunoștințe economice, sau măcar un bun simț nazal poți să vezi că vine urgia financiară. Ori se va schimba piața monetară radical și implicit toate celelate raporturi economice, ori vine mama tuturor crizelor, cum a spus Roubini. Mă dezamăgește tot ce înseamnă politic în România. Dar e normal așa, vremurile grele au dat mereu conducători slabi.

Nu cred că o să trecem ușor criza care vine. Pentru că încrederea a dispărut. Am văzut hoți care au devalizat statul și au rămas milionari. Am văzut jafuri publice rămase nesancționate, așa că nu mai am încredere. Nu spun asta din populism politic. Mi s-a propus în ultimii doi ani să intru în lumea politică pe diferite funcții și scaune. Și am refuzat mereu categoric. Nu mă pricep și nu vreau. Fără niște echipe bune în conducere, șandramaua se va prăbuși. Și se va prăbuși cu zgomot”, a completat prezentatorul TV.